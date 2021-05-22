Günün En Çok Oynanan Maçları

Real Valladolid – Atletico Madrid: Maç Sonucu 2

İddaa programının İspanya La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Real Valladolid – Atletico Madrid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %77’si konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Atletico Madrid şampiyonluk maçına çıkıyor! Galip gelmesi halinde La Liga şampiyonluğuna ulaşacak olan Atletico’nun ligde tam 11 maçtır kazanamayan rakibi karşısında hata yapacağını düşünmüyorum. Atletico kazanır diyorum.

Samsunspor - Altınordu : Maç Sonucu 1

İddaa programının TFF 1. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Samsunspor - Altınordu mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %39’u karşılaşmada Samsunspor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Samsunspor uzatma dakikalarında kazandığı penaltıyı gole çeviremeyince İzmir deplasmanından avantajı Altınordu’ya kaptırarak döndü. 1-0’lık ilk maçın rövanşında Samsunspor’un daha istekli, kazanma hırsı yüksek ve daha organize bir oyun ortaya koymalarını bekliyorum. Turu geçerler mi bilmiyorum ama Altınordu karşısında tüm sezon mücadele verdikleri Süper Lig hedefi için bugün Samsunspor’un kazanmasını bekliyorum.

İstanbulspor - Altay: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı TFF 1. Lig karşılaşması İstanbulspor - Altay mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %27’si karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi

İlk maça iki takım da hızlı başlamış, daha 15 dakika olmadan fileler 3 kez havalanmıştı. Karşılaşmada iki takım savunması da basit hatalar yaptı, Altay’ın 3-2 kazandığı karşılaşmada çok daha fazla gol olabilirdi. Altay’ın Kappel, Regattin, Erhan Çelenk ve Ziya Alkurt gibi topu hücuma taşıma becerisi yüksek oyuncularıyla Paixao gibi, ilk maçta biri penaltıdan 2 gol atan önemli bir gol ayağı var. İstanbulspor’a tur için 1-0 kazanmak yetiyor ama onlar da kontrataklarda etkili olan bir takım. İlk karşılaşmanın kopyası bir mücadele bekliyorum. Devrede 2 gol olur.