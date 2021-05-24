Günün En Çok Oynanan Maçları

İddaa programının Türkiye Basketbol Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Karşıyaka - Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %12’si Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Doruk Boyacı’nın Tercihi

Fenerbahçe’nin kendi sahasında Karşıyaka’ya kaybettiği ikinci maç serideki bütün dengeleri bozdu desek yanlış olmaz. İlk maçtan bu yana zor olarak görülen seri, eğer De Colo bu maçta da forma giyemezse Fenerbahçe adına oldukça zorlayıcı olacak. Ev sahibi ekibin mental olarak yükseltici bir galibiyetin ardından kendi sahasında 8 fark yiyeceğini düşünmüyorum.

Brondby - Nordsjaelland : Maç Sonucu 1

İddaa programının Danimarka bülteninde günün öne çıkan maçı Brondby - Nordsjaelland mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %74’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tercihi

Normal sezonu lider olarak bitiren Brondby çok iyi bir sezon geçirmişti. Fakat şampiyonluk grubunda aldığı kötü sonuçlarla liderlik koltuğunu Midtjylland ekibini kaptırdı. Yinede şansı dönen ve hafta arası oynadığı Aarhus karşısında sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Brondby liderlik koltuğunu ele geçirip ligin bu son karşılaşmasında kazandıkları takdirde artık Şampiyonluğunu ilan edecekler. Telafisi olmayan bir mücadeleye çıkıyorlar. Nordsjaelland ise Ligi bu sezonu hedefsiz olarak bitirecekler. Açıkçası zorlu bir maça çıkıyorlar. Şampiyonluk yolunda mutlaka kazanmak zorunda olan Brondby maça hızlı girişle başlayıp ilk yarıyı önde bitirmesini bekliyorum.

Midtjylland – AGF Aarhus: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı Danimarka Ligi karşılaşması Midtjylland – AGF Aarhus mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %73’ü karşılaşmada ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tercihi