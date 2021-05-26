Günün En Çok Oynanan Maçları

Villarreal – Manchester United Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Villarreal – Manchester United karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %40’ı İngiliz ekibinin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu M. Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Kadrolar ve son dönemdeki form itibarıyla Man Utd galibiyete yakın. İstikrarlı oyun açısından da baktığımızda Man Utd önde. Fransız hakem Turpin yönetecek. Çok kart gösterme özelliğine sahip değil. Dikkat etmek gerek. Korner olarak da cazip bir maç. 10.5 üst düşünülebilir.

Altınordu – Altay Maç Sonucu 2

İddaa programında günün öne çıkan bir diğer maçı Altınordu – Altay karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %42’si Siyah-Beyazlıların galibiyetine oynuyor.

Holstein Kiel – Köln Maç Sonucu 1

Misli.com’dan canlı yayınlanacak Holstein Kiel – Köln karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %53’ü ev sahibi kazanır diyor.