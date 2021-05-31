Günün En Çok Oynanan Maçları

Türkiye - Gine: Maç Sonucu 1

İddaa programının Uluslararası Hazırlık Maçı bülteninde günün öne çıkan maçı Türkiye - Gine mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %22’si ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

A Milli Takımımız, EURO 2020 hazırlıklarına Azerbaycan galibiyeti ile başladı. Tecrübeli isimler ve genç oyuncuların katkısı ile Ay Yıldızlı ekip 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmasını bildi. Antalya ’daki hazırlık kampı son derece iyi geçiyor. Almanya etabı öncesinde kadro 26 kişiye düşmeden önce Ay Yıldızlı ekip son hazırlık maçına çıkacak. Aday kadroda yer almak isteyen Halil Dervişoğlu, Halil Akbunar ve Kerem Aktürkoğlu gibi genç oyuncuların yine şans bulacağını, bu fırsatı da iyi değerlendirecekleri görüşündeyim. A Milli Takımımızın, Gine karşısında galibiyet alacağını düşünüyorum.

Morecambe – Newport : Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının İngiltere 2. Lig Yükselme Play-off bülteninde günün öne çıkan maçı Morecambe - Newport mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %11’i karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

İngiltere Lig 2’de bir üst lige çıkmak adına oynanacak müsabakada iki golcü ekip kozlarını paylaşacak. Form durumlarını göz önüne alınca iki takım da denk diyebiliriz. Bu şartlar altında 1.67 oranından Gol Var ideal!

İspanya U21 – Hırvatistan U21: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı İspanya U21 – Hıvatistan U21 mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi

Avrupa U21 Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. İspanya, gruptan gol yemeden lider bir şekilde çıktı. Hırvatistan karşısında da savunmasıyla ön planda olarak sonuca gitmenin hedefinde olacaklardır. Mücadeledeki tercihim İspanya'nın galibiyet seçeneğinden yana.