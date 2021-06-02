Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

02 Haziran 2021 Çarşamba - 14:10
İLGİLİ HABERLER
Euro 2020 Grup Değerlendirmeleri İngiltere - Avusturya maçı Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com'da Hırvatistan-Ermenistan maçı Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları Türkiye - Gine maçı Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com'da

İngiltere - Avusturya: Maç Sonucu 1
İddaa programının Uluslararası Hazırlık Maçı bülteninde günün öne çıkan maçı İngiltere - Avusturya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %33’ü ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
İngiltere genç, dinamik ve başarıya aç bir takım. Açıkçası Euro 2020’de finale kadar yükselmelerini beklediğim takımların başında geliyor.   Şampiyona öncesinde Avusturya ve Romanya ile hazırlık maçları oynayacaklar.   Avusturya son olarak oynadığı Dünya Kupası grup elemelerinde kendi sahasında Danimarka’ya karşı 4-0’lık ağır bir yenilgi almıştı.   İngiltere karşısında da işleri zor. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi finallerinde görev alan futbolcuların dinlendirilmesi beklense de İngilizlerin, Avusturya karşısında kazanmasını bekliyorum. Kaldı ki Kane başta olmak üzere her mevkiide son derece etkili isimlere sahipler.
 
Almanya - Danimarka : Maç Sonucu 1
İddaa programının Uluslararası Hazırlık Maçı bülteninde günün öne çıkan maçı Almanya - Danimarka mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i karşılaşmada Almanya’nın kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi
Bu maça dair en ilginç anekdot, iki ekip de turnuvanın grup aşamasında tüm maçlarını kendi sahasında oynayacak. Tamamen santrforsuz bir sisteme evrilen Almanya, tempo yönünden daha enerjik bir takıma dönüşse de son vuruş becerileri anlamında da eskiyi aratıyor. Danimarka’nın da hücum bölgesi çok tatmin edici görünmese de savunma tarafı elit düzeyde. Avusturya’daki maçta, dengeli ve kontrollü bir başlangıç bekliyorum. İlk yarıda 2 gol çıkması sürpriz olur. 
 
Fransa - Galler: Maç Sonucu 1
İddaa programının Uluslararası Hazırlık Maçı bülteninde günün öne çıkan maçı Fransa - Galler mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı karşılaşmada Fransa’nın kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi
Fransa-Galler  1 & 4.5 alt    1.33 Grubumuzdaki rakiplerimizden olan Galler, turnuvayı Fransa’ya göre 3 gün erken açacağından, oynayacakları Fransa ve Arnavutluk sınavları arasında da sadece 3 gün var! Doğru düzgün dinlenme fırsatları da olmadan turnuvaya hareket edecekler. Son Dünya şampiyonu Fransa’nın, Nice’teki maçta ideale yakın bir 11’le mücadele etmesini bekliyorum. Güçlü savunma hattıyla da rakiplerine gol izni tanıma şansları düşük olduğundan, ‘MS 1 ve 4.5 alt’ ikilisini değerlendireceğim.  
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: iddia iddaa misli Günün En Çok Oynanan Maçları
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Sosa Trabzonspor'a haber gönderdi! 'Hata yaptım beni geri alın' Sosa Trabzonspor'a haber gönderdi! 'Hata yaptım beni geri alın'
Avrupa'da yılın bombası Zeki Çelik oldu! 3 İngiliz 1 İtalyan devi peşine düştüAvrupa'da yılın bombası Zeki Çelik oldu! 3 İngiliz 1 İtalyan devi peşine düştü Sürpriz görüşme Abdürahim Albayrak ile Okan Buruk arasında dev zirveSürpriz görüşme Abdürahim Albayrak ile Okan Buruk arasında dev zirve Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kaosu! Ali Koç Sergio Conceiçao, Lage, Nuno Santo ile görüştü ama...Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kaosu! Ali Koç Sergio Conceiçao, Lage, Nuno Santo ile görüştü ama...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.