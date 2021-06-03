Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

03 Haziran 2021 Perşembe - 13:30
İLGİLİ HABERLER
Euro 2020 Grup Değerlendirmeleri Türkiye - Moldova maçı Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları Euro 2020 Grup Değerlendirmeleri İngiltere - Avusturya maçı Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com'da

Türkiye - Moldova: Maç Sonucu 2.5 Üst
İddaa programının Uluslararası Hazırlık Maçı bülteninde günün öne çıkan maçı Türkiye - Moldova mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %14’ü karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
A Milli Takımımız, Euro 2020 Avrupa Şampiyonası öncesinde oynadığı ilk 2 hazırlık maçında kadronun 26 kişiye inecek olması nedeniyle deneyimli ve düzenli olarak forma giyen futbolcuları ile mücadele etmedi.   Daha çok alternatif ve performansını merak ettiği oyunculara görev verdi Şenol hoca, Gine ve Azerbaycan maçlarında...   Ancak artık EURO 2020 süreci başladı ve İtalya maçına sadece 8 gün kaldı!   Moldova karşısında as futbolcuların daha ağırlıklı olarak görev aldığı bir 11 ile sahaya çıkacağımızı düşünüyorum.   Hem oyun kalitesi hem de tempo anlamında Milli Takımımızın vites yükselteceği kanaatindeyim.Son iki maçında İsrail’e 4-1, Danimarka’ya ise 8-0 kaybeden Moldova karşısında handikaplı bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum.
 
Belçika – Yunanistan : Maç Sonucu 1
İddaa programının Uluslararası Hazırlık Maçı bülteninde günün öne çıkan maçı Belçika - Yunanistan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada Belçika’nın kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi
Belçika için turnuvanın en şanssız yanı, 1 ila 3. maçları St.Petersburg’da, ikinci maçı da Kopenhag’da oynayacaklarından müthiş yorucu bir seyahat güzergahına sahipler. Turnuva koşullarından bağımsız, son yılların en güçlü kadrosuna sahip olan Belçika için Yunanistan karşılaşması iyi bir test sınavı. Bu yaz turnuvadan mahrum kalacak olan Yunanlar ise, maçın ardından hemen apar topar Oslo’ya gidecek. Zaten önemli bir motivasyonları da yok. Belçika’dan tempolu ve açık bir oyun bekliyorum. ‘MS 1 ve 1.5 üst’ ikilisinin yanıltmayacağını düşünüyorum.
 
İspanya U21 – Portekiz U21: Maç Sonucu 2.5 Üst
İddaa programının Uluslararası Hazırlık Maçı bülteninde günün öne çıkan maçı İspanya U21 – Portekiz U21 mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %19’u karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi
Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde İspanya ile Portekiz kozlarını paylaşacak. İki ekip de bu aşamaya kadar namağlup bir şekilde geldi. Bu mücadelenin dengede geçeceğini düşünüyorum. Her iki ekip açısından da zor bir mücadele olacak. Tercihim İspanya'nın çifte şansından yana.  
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: misli iddia iddaa Günün En Çok Oynanan Maçları
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de Fatih Terim gelişmesinden sonra transfer için ilk adım! Fenerbahçe'de Fatih Terim gelişmesinden sonra transfer için ilk adım!
Hedefteki isimden bomba açıklama: Galatasaray'da oynamak isterim!Hedefteki isimden bomba açıklama: Galatasaray'da oynamak isterim! Alexander Sörloth'tan Trabzonspor taraftarlarına cevap: Bu kadarı yeter! Alexander Sörloth'tan Trabzonspor taraftarlarına cevap: Bu kadarı yeter! Galatasaray'da takas sürprizi! Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne... Galatasaray'da takas sürprizi! Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.