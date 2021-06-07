Günün En Çok Oynanan Maçları

Olimpia Milano – Virtus Bologna: Maç Sonucu 1

İddaa programının İtalya Basketbol bülteninde günün öne çıkan maçı Olimpia Milano – Virtus Bologna mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı karşılaşmayı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tercihi

Virtus Bologna final serisinde 1-0 önde... Milano ev sahibi avantajını ilk maçta kaybetti, serbest atışlardan 29 sayılık katkı gelmesine rağmen yetmedi, takımın yıldızlarından Rodriguez, Le Day, Datome ön plana çıkarken S.Shields skor yönünde beklenen katkıyı veremedi... Rakip Virtus Bologna çeyrek finalden bu yana/play-off serisinde henüz maç kaybetmedi. Teodosic ve Belinelli takımı sırtlamaya devam ediyorlar. Milano'nun bu maçtaki oyun planı serinin de kaderini belirleyecek, ya düşük tempo/sert savunma yapacaklar, ya da kadronun skor üretkenliğiyle yüksek skor üretmeyi planlayacaklar... Bahis tercihim ise play-offlarda gösterdiği performansla iç saha-deplasman farketmeden aynı iştahla oynayan Virtus Bologna Takım 74.5 Üst yönünde olacak.

Unics Kazan – CSKA Moskova : Maç Sonucu 2

İddaa programının basketbol bülteninde günün öne çıkan maçı Unics Kazan – CSKA Moskova mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %22’si karşılaşmada CSKA Moskova’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tercihi

Final serisinde CSKA 1-0 önde... Kazan ekibinde ilk maç Thedoore eksikliiği ilk maçta hissedildi.. Rakip CSKA'da Clyburn ilk maç yine ön plandaki oyuncuydu, Lundberg de fazlaca süre aldı ve yüksek katkı sağladı, Ukhov'dan da ekstra katkı gelince CSKA maçı kazanmasını bildi... Bu maç Kazan'ın reaksiyon vermesi beklenen maç olacak ama CSKA takım olarak daha organize ve katkı alan takım, CSKA'yı favori görüyorum.

Barcelona - Tenerife: Maç Sonucu 1

İddaa programının basketbol bülteninde günün öne çıkan maçı Barcelona - Tenerife mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %10’u karşılaşmada ev sahibi ekibin galibiyetini bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Orçun Konaklılar’ın Tercihi

Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Barcelona, Joventut Badalona'ya karşı Play-Off serisini 2-1 kazanmayı başardı. Normal sezonun üçüncüsü Tenerife ise sezon içinde fazlaca karşı karşıya geldiği Burgos ile Play-Off'ta eşleşmişti. Burgos'u 2-0'lık seri sonucuyla geçerek yarı finale yükseldiler. Tenerife ligin en etkili hücum takımlarından biri olsa da hücum yapılarının Barcelona tarafından durdurulabilir tarzda olduğunu düşünüyorum. Nitekim sezon içinde evinde oynadığı maçta Tenerife'yi 74 sayıda tutan Barcelona, deplasmandaki maçta da rakibini 72 sayıda tutmayı başarmıştı. Ben yine Tenerife'nin 80 seviyelerine ulaşabileceğini düşünmüyorum. Barcelona savunmasına yönelik güvenimle Tenerife'nin takım sayısı seçeneklerinde alt seçimlerini öneriyorum.