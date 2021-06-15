Günün En Çok Oynanan Maçları

Macaristan – Portekiz Maç Sonucu 2

İddaa programı Euro 2020 bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Macaristan – Portekiz karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %48’i Portekiz galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Macaristan oldukça zorlu grubun ilk sınavında Portekiz ile karşılaşacak. Portekiz kadrosundan Joao Cancelo koronavirüs dolayısıyla çıkartıldı. Bu turnuvaya oldukça iddialı bir kadroyla gelen Portekiz ilk sınavında takılmaz.

Fransa – Almanya Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan bir diğer karşılaşması Fransa – Almanya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %14’ü Horozlardan galibiyet bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi

Turnuvanın merakla beklenen maçı geldi çattı. Kadro olarak Avrupa Futbol Şampiyonasının en geniş kadrosuna sahip olan Fransızlar, doğal favorilerinden biri olan Almanya ile mücadele edecek. Low, Muller'i kadroya dahil ederek tecrübeli oyuncularına güvendi. Fransa tarafında ise gözler yıllar sonra kadroya dahil olan Benzema'da. Karşılıklı gollerin geleceği bir maç olur. KG VAR ideal tercih.

Barcelona – Real Madrid Maç Sonucu 1

İspanya Basketbol Ligi final serisinde Barcelona ile Real Madrid’in karşı karşıya geldiği mücadeleye bahis oynayan Misli.com üyelerinin %22’si Katalan ekibinin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yazarı Orçun Konaklılar’ın Tercihi

El Clasico'nun ilk ayağında Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i 89-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Real Madrid, özellikle sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Laprovittola'nın yokluğunu ciddi şekilde hissediyor. Barcelona'nın ev sahibi olduğu ortamda ilk maçtaki kadar yüksek skor beklemiyorum. Alt seçenekleri değerlendirilebilir.