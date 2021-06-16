Günün En Çok Oynanan Maçları

16 Haziran 2021 Çarşamba - 14:52
İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye – Galler karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %48’i Ay Yıldızlılardan galibiyet bekliyor.
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
Milli takım ilk maçında İtalya
önünde büyük hayal kırıklığı yarattı. Buna rağmen tesellisi olan bir karşılaşma olarak yorumluyorum. Galler önünde bence favoriyiz. Turnuvaya tutunma maçında en az 1 puanı cebimize koyarız.
İtalya – İsviçre Maç Sonucu 1
Euro 2020’de günün öne çıkan bir diğer maçı İtalya – İsviçre karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %52’si Azzurrilerin galibiyetine oynuyor.
Misli.com Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu
İtalya, turnuvanın en diri takımı olduğunu millilerimiz karşısında gösterdi. Topa basan, oyun
yapan ve oyun aklına sahip olan bir İtalya var. Bu sefer Verratti’nin dönecek olması orta saha planlarını daha da güçlendirecek. İsviçre, oyun yapısı ile İtalyanlara benzer bir diziliş ile sahada olacak. Tabi güç dengeleri İtalya tarafında daha çok ağır basıyor olacak. İtalyanların kazanma serisi devam etmeye müsait. Fakat bahis anlamında kalesini gole kapatan ve istediği skoru orta diye tabir ettiğimiz 2,3 gol bandında tutan bir İtalya var. 28 maçlık yenilmezlik serisinde 16 kez orta skorlu sonuçla karşımıza çıktılar. Öncelikli tercih TGS 2,3 olmalı. Sonrasında İtalya galibiyetini düşünebiliriz.
Bodo Glimt – Stromgodset Maç Sonucu 1
Norveç Ligi’nde zirveyi yakından ilgilendiren Bodo Glimt – Stromgodset karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %58’i ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
Lig lideri Bodo Glimt, kadro kalitesiyle rakiplerinin çok üzerinde. Stromsgodset ise orta sıralarda yer alsa da bu maçta direnmesi zor. Kontrollü bir Bodo Glimt galibiyeti olur.