Günün En Çok Oynanan Maçları

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye – Galler karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %48’i Ay Yıldızlılardan galibiyet bekliyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

İtalya – İsviçre Maç Sonucu 1

Euro 2020’de günün öne çıkan bir diğer maçı İtalya – İsviçre karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %52’si Azzurrilerin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu

Bodo Glimt – Stromgodset Maç Sonucu 1

Norveç Ligi’nde zirveyi yakından ilgilendiren Bodo Glimt – Stromgodset karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %58’i ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Lig lideri Bodo Glimt, kadro kalitesiyle rakiplerinin çok üzerinde. Stromsgodset ise orta sıralarda yer alsa da bu maçta direnmesi zor. Kontrollü bir Bodo Glimt galibiyeti olur.