Günün En Çok Oynanan Maçları

18 Haziran 2021 Cuma - 13:40
İngiltere - İskoçya: Maç Sonucu 1
İddaa programının UEFA Avrupa
Şampiyonası bülteninde günün öne çıkan maçı İngiltere
- İskoçya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %16’sı karşılaşmayı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi
Hırvatistan galibiyetiyle turnuvaya moralli bir giriş yapan İngilizler, nispeten kağıt üstünde daha zayıf bir ekiple karşılaşacak. İskoçya, Çekya önünde basit hatalar sonucu kaybetti. Önemli fırsatlar da bulmalarına rağmen, son vuruşlardaki beceri noksanlığını bariz bir şekilde gördük. Foden, Mount ve Kane, ilk maçta istediği alanları bulamadı. Bu defa İskoçya karşısında daha dominant bir İngiltere beklediğimden, Southgate’in öğrencilerinin 1’den fazla sayıda skor bulacağı kanaatindeyim.
Hırvatistan - Çekya: Maç Sonucu 1
İddaa programının UEFA Avrupa Şampiyonası bülteninde günün öne çıkan maçı Hırvatistan
- Çekya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %59’u karşılaşmada Hırvatistan’ın kazanacağını düşünüyor.
Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi
Gruptaki ilk maçta İngiltere’ye 1-0’lık skorla kaybeden Hırvatlar, mağlubiyete rağmen oynanan oyun
dan umutlu. Kritik sekanslarda doğru pozisyonlar alarak rakiplerinin pas kanallarını başarılı bir şekilde kapattılar. Brozovic’in Kane’e adım attırmaması, kenar oyuncularının enerjisi ve Modric’in arı gibi çalışması, akılda kalan önemli detaylar. Çekya ise İskoçya’yı Schick’in enfes golleriyle mağlup etti. Hırvatlar karşısında orta alanı domine etmek zor olacağı için yine kontrataklarla skor arayan bir Çekya izlememiz mümkün. İlk 45 dakikada kontrollü ve az gollü bir oyun bekliyorum.
İddaa programının UEFA Avrupa Şampiyonası bülteninde günün öne çıkan maçı İsveç - Slovakya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %41’i karşılaşmada İsveç’in galibiyetini bekliyor.
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
İspanya karşısında bir puan kazanan İsveç’te özellikle Olsen yaptığı kurtarışlarla 90 dakikaya damga vurmuştu. Ancak İsveç, İspanya
karşısında çok iyi bir mücadele ortaya koyarken en az 3 net pozisyonda da gole yaklaştı. Takım bütünlüğü, oyun disiplini ile ben açıkçası İsveç takımını çok beğendim. Bu karşılaşmayı kazanmak zorunda olan İsveç’in hedefine ulaşacağı ve Slovakya’yı mağlup edeceği görüşündeyim.