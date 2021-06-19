Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

19 Haziran 2021 Cumartesi - 13:11
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Macaristan – Fransa : Maç Sonucu 2
İddaa programının UEFA Avrupa Şampiyonası bülteninde günün öne çıkan maçı Macaristan - Fransa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si karşılaşmayı Fransa’nın kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi
Ölüm grubunda ikinci maçlar başlıyor. Fransa ilk maçında turnuvanın doğal favorilerinden Almanya'yı geçmeyi başardı. Macaristan'ın şansı zaten maçlardan önce de azdı. Portekiz mağlubiyetiyle de şansı iyice azaldı. Fransa'da Mbappe ve Kante turnuvaya çok iyi başladı. Fransa ikide iki yapıp rahatlamak isteyecektir. Macaristan için çok zor olacak. Tercihim ilk yarıdan Fransa galibiyeti. İY:2
 
Portekiz - Almanya: Maç Sonucu 2
İddaa programının UEFA Avrupa Şampiyonası bülteninde günün öne çıkan maçı Portekiz - Almanya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i karşılaşmada Almanya’nın kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tercihi
Macaristan savunmasını 84. dakikadan sonra aşıp 3-0 kazanan Portekiz ile Fransa'ya 1-0'la teslim olan Almanya karşılaşacak. Portekiz, Macaristan maçının mutlak hakimiydi ve ilk golü bulana kadar birçok pozisyon yakalamıştı. Almanya ise Fransa karşısında yeterince varlık gösteremedi. Bana göre en büyük sorunları Mario Gomez veya Miroslav Klose kalitesinde bir forvetlerinin olmayışı. Fransa'ya karşı sonradan oyuna giren Volland bulduğu 2-3 fırsatı değerlendiremedi ve güven vermedi. Müller ve Kai Havertz'in yaratıcılıkları, Kroos'un duran topları veya Sane'nin hızı ile tekniği Almanların olumlu özellikleri ama iyi bir bitirici olmayınca gol atmalarının zorlaştığını gördük. Portekiz savunmada Pepe ve Ruben Dias gibi iki güçlü ve formda isme sahip. Cristiano Ronaldo, Macaristan'a 2 gol atarak turnuvaya iyi başladı ama Alman savunması onu daha çok zorlayabilir. Kontrollü başlanacağını düşündüğüm maçta ilk golü atan katı savunmayla skoru korumaya, rakibe önlem almaya çalışacak. Bu da maçın 3 gole çıkmasını engelleyebilir. 2.5 altı bir sonuç bekliyorum. Sonuç tercihini riskli buluyorum ama çifte şans tercihimi Portekiz'den yana kullanabilirim.
 
İspanya - Polonya: Maç Sonucu 1
İddaa programının UEFA Avrupa Şampiyonası bülteninde günün öne çıkan maçı İspanya - Polonya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %53’ü karşılaşmada İspanya’nın galibiyetini bekliyor.
Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi
İspanya, şampiyonaya İsveç beraberliğiyle başladı. Rakip kaleye 17 şut denemesi yapsalar da topu ağlarla buluşturmamalılar. Polonya ise son 30 dakika 10 kişi oynadığı maçta Slovakya’ya 2-1 kaybetti. Kart cezalısı Krychowiak görev alamayacak. İspanya’nın Polonya karşısında kazanmasını bekliyorum.
 

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