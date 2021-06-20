Günün En Çok Oynanan Maçları

İsviçre - Türkiye : Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Avrupa Şampiyonası bülteninde günün öne çıkan maçı İsviçre - Türkiye mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %21’i karşılaşmayı Türkiye’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Milli takım bazında yine daha önce yaşanmış benzer bir kaderle işimizi mucizelere bırakmış durumdayız. İlk iki maçtaki kötü oyun performansımızın yanında Galler maçının sonlarındaki agresif tavır maç içindeki süreç içinde yinelenebilir. Bu anlamda kırmızı kart olur bahsini güzel bir alternatif bahis olarak görüyorum. Aynı zamanda İsviçre için beraberliğin yeterli bir sonuç olmayacak olması maçı gol bahisleri anlamında değerli kılıyor. Her iki takımın riskler alarak tempoyu artırmasını bekliyorum. Tavsiyem, 2,5 gol üstü bahsi olacak.

İtalya - Galler: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Avrupa Şampiyonası bülteninde günün öne çıkan maçı İtalya - Galler mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %38’i karşılaşmada İtalya’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

İtalya ortaya koyduğu futbol ve oyun disiplini ile turnuvanın favorisi konumunda! İsviçre karşısında da baştan aşağı oyunu domine edip yine 3 farklı galibiyete ulaştılar. Orta sahaları çok güçlü ve ofansta da etkili isimlere sahipler. Gruptan çıkmayı garantilemiş olsalar da bu maçı hafife alacaklarını zannetmiyorum. Kaldı ki, takım içinde rotasyona gitseler dahi kulübede Chiesa, Belotti gibi önemli isimlere sahipler… Galler’i ise A Milli Takımımız karşısında izledik. Çok güçü bir oyun yapıları olduğunu söylemek zor. İtalya kazanır diyorum.

Bosna Hersek - Slovenya: Maç Sonucu 2

İddaa programının Kadınlar Eurobasket bülteninde günün öne çıkan maçı Bosna Hersek - Slovenya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %8’i karşılaşmada Slovenya’nın galibiyetini bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi