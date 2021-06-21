Günün En Çok Oynanan Maçları

Finlandiya - Belçika : Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Avrupa Şampiyonası bülteninde günün öne çıkan maçı Finlandiya - Belçika mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %37’si karşılaşmayı Belçika’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tercihi

Grubun ilk maçında aldığı Danimarka galibiyetiyle ümitlenen Finlandiya İkinci karşılaşmada Rusya ’ya karşı direnmesine rağmen mücadeleyi 1-0 kaybetti İlk iki ve en iyi üçüncülük şansları matematiksel olarak devam ediyor. Fakat bu karşılaşmada güçlü rakibine karşı işleri hiçte kolay olmayacak. Belçika ise grupta rakiplerine karşı 3’te 3 yapıp lider olarak çıkmak istiyor. Özellikle son oynadıkları Danimarka karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatmışlardı. Fakat ikinci yarıda oyuna sonradan girerek takımına hayat veren Kevin de Bruyne 1 golü ve 1 asistiyle büyük katkı sağlayıp sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmasını bildiler. Bu karşılaşmada maçın mutlak favorisi olan Belçika güçlü kadrosuyla hızlı bir giriş yapıp ilk yarıyı önde bitirmesini bilecektir.

Ukrayna - Avusturya: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Avrupa Şampiyonası bülteninde günün öne çıkan maçı Ukrayna - Avusturya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %22’si karşılaşmada Ukrayna’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi

Gruptan çıkabilmek adına iki ekibe de büyük olasılıkla birer puan yetecek. Mücadeleden mağlubiyetle ayrılacak olan ekip adına en iyi üçüncü olabilme ihtimali zorlaşabilir. İki ekip de risk almadan mücadele edecektir. Beraberlik ve 2.5 gol altı seçenekleri değerlendirilebilir.

Kuzey Makedonya - Hollanda: Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Avrupa Şampiyonası bülteninde günün öne çıkan maçı Kuzey Makedonya - Hollanda mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmada Hollanda’nın galibiyetini bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi

K. Makedonya, gruptaki iki maçta da mücadeleci ve pes etmeyen bir kimlikteydi. Hollanda karşısında da aynı şekilde mücadele edeceklerini düşünüyorum. Hollanda, gruptan çıkmayı garantiledi ve rahat bir şekilde sahada olacak. Bol pozisyonlu bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. 2.5 gol üstü seçeneği makul görünüyor.