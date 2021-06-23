Günün En Çok Oynanan Maçları

Portekiz - Fransa : Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Avrupa Şampiyonası bülteninde günün öne çıkan maçı Portekiz - Fransa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %21’i karşılaşmayı Fransa’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Portekiz, grubun bir başka devi Almanya önünde 4-2 kaybetti ve Gosens’in sol kanadına çare bulamamıştı. Fransa ise Macaristan karşısında çok bastırsa da beraberliğe razı oldu. Bu maçta ben Fransa’nın kazanıp lider çıkmasını bekliyorum.

Slovakya - İspanya: Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Avrupa Şampiyonası bülteninde günün öne çıkan maçı Slovakya - İspanya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmada İspanya’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

İspanya ilk 2 maçtan beraberlikler alarak çıktı. İsveç maçında %85 topa sahiptiler, net pozisyonları da vardı ama kaleciyi geçemediler. Polonya maçında Morata ile öne de geçtiler ama koruyamadılar. Lewandowski, Polonya'ya beraberliği getirdi. Genel oyun olarak İspanyollar başarılı. Oyunu yönlendirme, ceza alanına topu taşıma, topa sahip olma konusunda etkililer ancak bitiricilikte sorun var. Slovaklar ise sürpriz yaparak turnuvaya girdiler, Polonya'yı yendiler ancak sonrasında beklediğimiz gibi İsveç'e kaybettiler.Bu maçı berabere bitirmek dahi İspanyolları ilk 2'nin dışına itecek. Kazanacaklarını düşünüyorum. Ancak bu maçın 2.yarıda çözüleceğini düşünüyorum.Dİğer alternatif çok net korner. 9.5 üst de oynanır.

İsveç - Polonya: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Avrupa Şampiyonası bülteninde günün öne çıkan maçı İsveç - Polonya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %13’ü karşılaşmada İsveç’in galibiyetini bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Polonya için turnuvaya devam etme adına galibiyet şart. Maç içerisinde belli dilimlerde etkili oyunlarını gördük ama süreklilik taşımadı, kısa süreli oldu. Slovakya maçında 10 kişi de kalınca etkileri düştü. İspanya önünde iyi direndiklerini ve 1-1'i kopardıklarını belirtelim. İsveç ise yenilmediği takdirde ilk 2 garanti. İlk 2 maç gösterdi ki İsveç savunma olarak turnuvadaki en başarılı takımlar arasında. Maçı İngiliz hakem Mchael Oliver yönetecek. Hakemlerin genel olarak kart konusunda cimri davrandığı bir ortamda İngilizler bu konuda zaten ekstra cimri. Çok bariz pozisyonlar olmadığı sürece kart sayısı yükselmesini beklemiyorum. İsveç'in ilk planı kaybetmemek olacağından İspanya maçındaki gibi kalelerine yaklaştırmama felsefesi Polonya'ya karşı daha güzel uygulayabilecekleri bir sistem. Çok korner beklemiyorum. Dİğer seçenekler ilk yarı X ve 2,5 ALT...