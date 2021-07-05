Günün En Çok Oynanan Maçları

Göteborg - Elfsborg : Çifte Şans 1-0

İddaa programının İsveç Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Göteborg - Elfsborg mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %9’u karşılaşmayı ev sahibi ekibin kaybetmeyexeğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Göteborg, sezona vasat bir giriş yaptı. Hücum hattında sıkıntılılar. Elfsborg, Norrköping galibiyetiyle moral bulmuştu. Kısır bir 90 dakika izleriz.

Asane - Jerv: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Norveç bülteninde günün öne çıkan maçı Asane - Jerv mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %23’ü karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Asane'nin durumu iyi gitmiyor. 4 maçtır kazanamıyorlar. Jerv ise daha düzenli bir ekip. Deplasmanda mağlup olmazlar.

Kristiansund - Brann: Maç Sonucu 1

İddaa programının Norveç Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Kristiansund - Brann mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %45’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi