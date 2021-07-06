Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

06 Temmuz 2021 Salı - 13:49
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İtalya – İspanya 0.5 Üst
İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı İtalya-İspanya karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyeleri gollü bir mücadele beklentisinde.
 
Misli.com Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu
İspanya, sert savunma yapan takımlar karşısında sıkıntılar yaşadı. Son olarak İsviçre karşısında gole dönük oyunda sorunları bir kez daha gün yüzüne çıkmıştı. Ayrıca savunmanın arkasına atılan uzun toplarda sorunlu bir savunma yapısına sahip olduklarının da altını çizmek gerekiyor. İtalya, Belçika engelini ilk 45 dakikadaki baskın oyunuyla geçti. Turnuvadaki en zor rakibi elediler ve İspanya karşısında taktiksel olarak avantaja sahipler. İspanya’nın oyun kusurlarını çözecek taktiksel artılara sahip olan İtalyanlar final kapısını açan sonucu 90 dakika sonucunda elde edecektir.
 
Arjantin – Kolombiya Maç Sonucu 1
Copa America’da son finalisti belirleyecek Arjantin – Kolombiya karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %38’i Tangocuların galibiyetine oynuyor.
 
Misli.com Yorumcusu İlker Kaşka’nın Tercihi
Çeyrek finalde Ekvador’u rahat bir şekilde eleyen Arjantin, Messi önderliğinde kupayı ne kadar çok istediğini bir kez daha gösterdi. Kolombiya ise Uruguay’ı penaltılar sonucunda eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Savunmada iyi oldukları kadar hücumda da bir o kadar yetersizler. Atalanta’da iyi işler çıkartan Muriel ve Zapata Copa America da ise tam bir soru işareti. Messi ile farklı bir oyun ortaya koyan Arjantin, adını finale yazdıracaktır.
 
HJK Helsinki – Buducnost Maç Sonucu 1
İddaa programında günün öne çıkan bir diğer maçı HJK Helsinki – Buducnost Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %38’i ev sahibinden galibiyet bekliyor.
 
Misli.com Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu
Finlandiya şampiyonu ve Karadağ şampiyonun eşleşmesinde favori olan taraf HJK Helsinki. Fakat Karadağ temsilcisinin ofansif yönden etkin bir yapıya sahip olması ve Karadağ milli takımının iskeletini oluşturan oyunculara sahip olması sebebiyle kolay bir rakip olmayacağını not etmek istiyorum. Finlandiya temsilcisi yabancı oyuncularının etkin performansı ile kendi liginde dominant bir performansa sahip. Fakat savunma oyununda özellikle bu arenada güvenilir durumda olduklarını söylemek zor. Konuk ekibin skora katkı yaparak oyunu gollü bir maça çevirmesi sürpriz olmayacak. Bu yüzden turun ilk ayağında tavsiyem karşılıklı gol var bahsi olacak.
 
 

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Etiketler: misli iddia iddaa Günün En Çok Oynanan Maçları
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