Günün En Çok Oynanan Maçları

İngiltere – Danimarka 3.5 Gol Altı

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı İngiltere – Danimarka Euro 2020 karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyeleri az gollü bir mücadele beklentisinde.

Misli.com Yazarı Halil İbrahim Ağış’ın Yorumu

1992 yılında yakaladıkları başarının ardından uzun bir süre hasret kalan Danimarka dirilişe geçmeyi başardı. Özellikle Eriksen’in yaşadığı talihsizlik sonrası takımın ruhunu birlikte yaşayıp büyük bir başarıya imza atmak istiyorlar. Mutlaka bu zorlu maçta Dolberg ve Damsgaard’ın takımı ateşleyip baskılı bir futbolla maça başlamalarını bekliyorum. İngiltere ise Wembley’de ev sahibi olarak önemli bir maça çıkıyor. Takıma baktığımızda ise grup maçlarından bu yana rakiplerine karşı kalesinde gol dahi görmediler. Ayrıca son 3 karşılaşmada rakiplerine karşı toplamda 10 gol atarken sahadan farklı skorlarla ayrılmayı başardılar. Bu maçta gol yollarında en önemli silahlarının başında gelen Harry Kane’nin skor üretmesini bekliyorum. Yarı final turunda kupaya uzanmak isteyen iki ekipte ileri uçta bulunan tecrübeli golcüleriyle maça etkili başlayıp mücadeleyi 2.5 Gol Üstüne taşımalarını bekliyorum.

Bodo Glimat – Legia Varşova 2.5 Gol Üstü

İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde en çok tercih edilen maç olan Bodo Glimt – Legia Varşova karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %26’sı mücadelenin gollü geçeceği görüşünde.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Şampiyonlar Ligi 1. Eleme turunda favorisi olmayan bir eşleşme olarak dikkat çekiyor. İç saha avantajıyla bu maçta Bodo benim favorim olsa da taraf bahsi riskli. Gol bahisleri değerli. 2.5 üst seçimim.

Slovan Bratislava – Shamrock Maç Sonucu 1

Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Slovan Bratislava – Shamrock karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %54’ü ev sahibi ekipten galibiyet bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi