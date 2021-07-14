Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

14 Temmuz 2021 Çarşamba - 12:27
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Legia Varşova – Bodo Glimt: Maç Sonucu 1
 
İddaa programının Şampiyonla Ligi Ön Eleme bülteninde günün öne çıkan maçı Legia Varşova – Bodo Glimt mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %50’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi
 
İlk maçta karşılıklı golleri önermiştim, nitekim yanıltmadı. Legia’nın kadro kalitesi, Bodo Glimt’in üstünde. Zira merkezden savunma arkasına atılan her topta pozisyona girmesiyle Legia bunu fazlasıyla gösterdi. Bodo Glimt’in mücadele gücünü seviyorum. Kesinlikle hemen pes edecek bir takım değil. Yine de Polonya’daki rövanşta tercihim, üstünlüğü de alan ev sahibi Legia’dan yana olacak.
 
Neftchi – Dinamo Tiflis: Maç Sonucu 1
 
İddaa programının Şampiyonlar Ligi Ön Eleme bülteninde günün öne çıkan maçı Neftchi – Dinamo Tiflis mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %34’ü karşılaşmayı Neftchi’nin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tercihi
 
Turun ilk ayağında Neftchi deplasmanda 2-1 kazanarak önemli bir avantaj elde etti. O mücadelede Başakşehir'den 2 sezon önce gelen Mert Çelik de forma giydi. Gürcistan temsilcisi Dinamo Tiflis, liginde de formsuz bir dönemde. Neftchi'nin son yıllarda katıldığı Avrupa arenasında elde ettiği tecrübe bu turları geçmesi için onlara yardımcı oluyor. İlk maçın avantajını kullanıp rövanşı da galip tamamlarlar.
 
Almaty – Maccabi Haifa: Maç Sonucu 1
 
İddaa programının Şampiyonlar Ligi Ön Eleme bülteninde günün öne çıkan maçı Almaty – Maccabi Haifa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %16’sı karşılaşmada ev sahibinin kazanmasını bekliyor.

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Etiketler: misli en çok oynanan maçlar
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