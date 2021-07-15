Günün En Çok Oynanan Maçları

Botosani - FCSB: Maç Sonucu 2

İddaa programının Romanya bülteninde günün öne çıkan maçı Botosani - FCSB mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tercihi

Romanya Ligi'nde yeni sezon başlıyor. Steaua Bükreş, sakatlıklar nedeniyle eksikleri olsa da bu ligde yarışabilecek bir kadroya sahip. Botosani ise şu anki görüntüsüyle zor bir lig geçirecek gibi. Fikstür avantajıyla lige nispeten kolay bir maçla başlayacak olan FCSB 3 puana yakın. '2' oynanabilir.

Henan Jianye – Guangzhou Evergrande: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Çin Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Henan Jianye - Guangzhou mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Dila Gori - Zilina: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Konferans Ligi Ön Eleme bülteninde günün öne çıkan maçı Dila Gori - Zilina mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi