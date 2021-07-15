Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

15 Temmuz 2021 Perşembe - 12:57
İLGİLİ HABERLER
Günün En Çok Oynanan Maçları İddaa'da günün en çok oynanan maçları İtalya-İngiltere Finali Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da! Günün En Çok Oynanan Maçları Copa America'da final heyecanı! Arjantin - Brezilya maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Botosani - FCSB: Maç Sonucu 2
İddaa programının Romanya bülteninde günün öne çıkan maçı Botosani - FCSB mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tercihi
Romanya Ligi'nde yeni sezon başlıyor. Steaua Bükreş, sakatlıklar nedeniyle eksikleri olsa da bu ligde yarışabilecek bir kadroya sahip. Botosani ise şu anki görüntüsüyle zor bir lig geçirecek gibi. Fikstür avantajıyla lige nispeten kolay bir maçla başlayacak olan FCSB 3 puana yakın. '2' oynanabilir.
 
Henan Jianye – Guangzhou Evergrande: Maç Sonucu 2.5 Üst
İddaa programının Çin Ligi  bülteninde günün öne çıkan maçı Henan Jianye - Guangzhou mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.
 
Dila Gori - Zilina: Maç Sonucu 2.5 Üst
İddaa programının Konferans Ligi Ön Eleme bülteninde günün öne çıkan maçı Dila Gori - Zilina mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Gürcastan’da sezon devam etmesine karşın maç temposu da bulunan Dila Gori, Zılina deplasmanında tam anlamı ile dağıldı. Slovakya’da yeni sezon henüz başlamasa da Zılina, tempo farkını kalite ile kapattı. İki takım arasında kalite farkı olduğu da ortaya çıktı. Gürcistan ekibi Dila Gori’nin 5-1’lik rövanşta şansı olmasa da gol ya da goller bulacağını, galibiyete yakın olan Zılina’nın ilk maçta olduğu gibi yine skor üreteceği kanaatindeyim. 90 dakikada en az 3 gol izleriz
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: iddia iddaa misli misli.com Günün En Çok Oynanan Maçları
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray mutlu sona ulaştı! 2 transfer 3 yıllık imza! Galatasaray mutlu sona ulaştı! 2 transfer 3 yıllık imza!
Galatasaray transferi bitirdi! İki futbolcu artı para...Galatasaray transferi bitirdi! İki futbolcu artı para... Vedat Muriqi resmen duyurdu! Gelecek sezon ve Fenerbahçe...Vedat Muriqi resmen duyurdu! Gelecek sezon ve Fenerbahçe... Rachid Ghezzal teklife hayır diyemedi! Beşiktaş'a Galatasaray'dan yılın transfer çalımı... Rachid Ghezzal teklife hayır diyemedi! Beşiktaş'a Galatasaray'dan yılın transfer çalımı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.