Günün En Çok Oynanan Maçları

15 Temmuz 2021 Perşembe - 12:57
Botosani - FCSB: Maç Sonucu 2
İddaa programının Romanya
bülteninde günün öne çıkan maçı Botosani - FCSB mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.
Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tercihi
Romanya Ligi'nde yeni sezon başlıyor. Steaua Bükreş, sakatlıklar nedeniyle eksikleri olsa da bu ligde yarışabilecek bir kadroya sahip. Botosani ise şu anki görüntüsüyle zor bir lig geçirecek gibi. Fikstür avantajıyla lige nispeten kolay bir maçla başlayacak olan FCSB 3 puana yakın. '2' oynanabilir.
Henan Jianye – Guangzhou Evergrande: Maç Sonucu 2.5 Üst
İddaa programının Çin Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Henan Jianye - Guangzhou mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.
Dila Gori - Zilina: Maç Sonucu 2.5 Üst
İddaa programının Konferans Ligi Ön Eleme bülteninde günün öne çıkan maçı Dila Gori - Zilina mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Gürcastan’da sezon devam etmesine karşın maç temposu da bulunan Dila Gori, Zılina deplasmanında tam anlamı ile dağıldı. Slovakya
’da yeni sezon henüz başlamasa da Zılina, tempo farkını kalite ile kapattı. İki takım arasında kalite farkı olduğu da ortaya çıktı. Gürcistan ekibi Dila Gori’nin 5-1’lik rövanşta şansı olmasa da gol ya da goller bulacağını, galibiyete yakın olan Zılina’nın ilk maçta olduğu gibi yine skor üreteceği kanaatindeyim. 90 dakikada en az 3 gol izleriz