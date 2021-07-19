Günün En Çok Oynanan Maçları

19 Temmuz 2021 Pazartesi - 12:26
Djurgardens - Sirius: Maç Sonucu 1
İddaa programının İsveç bülteninde günün öne çıkan maçı Djurgardens - Sirius mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi
Djurgardens’in ısrarlı zirve takibi sürüyor. Rakipleri Malmö bu hafta farklı kazandığı için onlar da bu haftayı kayıpsız geçmek istiyorlar. Örebro maçında seyircinin dönüşü, takıma da olumlu etki etti. Sirius ise son maçta Malmö karşısında bir hayli etkisizdi. Doğrusu bu maçta da şanslarını düşük görüyorum. İç saha maçlarını gümbür gümbür oynayan Djurgardens, 7000 küsür seyircisi önünde yine galibiyete uzanmaya yakın görünüyor.
Halmstads - Varbergs: Maç Sonucu 2.5 Üst
İddaa programının İsveç Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Halmstads - Varbergs mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.
Silkeborg - Sonderjyske: Maç Sonucu 2.5 Üst
İddaa programının Danimarka
bülteninde günün öne çıkan maçı Silkeborg - Sonderjyske mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %44’ü karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.
Misli.com Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tercihi
Geçen sezon düştüğü Danimarka Süper lige bir sene sonra geri dönmeyi başaran Silkeborg artık kalıcı olmak istiyor. Özellikle geçen sezon elinde bulunan önemli oyuncularını takımda tutarak ufak çaplı transferler yaptılar. Lig öncesi hazırlık maçları onlar için bayağı bir verimli geçti. Hücuma yönelik bir performans sergileyip skor ürettiler. Mutlaka bu ilk karşılaşmada taraftarı önünde kazanmak adına tempolu bir giriş yapacaklardır. Sönderjyske ise geçen sezon kupa finali karşılaşmasında eşleştiği Randers karşısında mücadeleyi 4-0 kaybederek Avrupa
hayallerine son verince eski teknik hoca Glen Riddersholm’un görevine son verip bu sezon öncesi tecrübeli Alman hoca Michael Boris gibi iyi bir hoca geldi. Ayrıca oynadığı hazırlık maçlarında istediği sonuçları alamadılar. Yinede ligin bu ilk karşılaşmasında kazanmak isteyeceklerdir. İlk haftanın son karşılaşmasında galibiyetle başlamak isteyen iki ekipte maça tempolu bir giriş yapıp mücadeleyi 2.5 Gol Üstüne taşırlar.