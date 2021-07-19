Günün En Çok Oynanan Maçları

Djurgardens - Sirius: Maç Sonucu 1

İddaa programının İsveç bülteninde günün öne çıkan maçı Djurgardens - Sirius mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Djurgardens’in ısrarlı zirve takibi sürüyor. Rakipleri Malmö bu hafta farklı kazandığı için onlar da bu haftayı kayıpsız geçmek istiyorlar. Örebro maçında seyircinin dönüşü, takıma da olumlu etki etti. Sirius ise son maçta Malmö karşısında bir hayli etkisizdi. Doğrusu bu maçta da şanslarını düşük görüyorum. İç saha maçlarını gümbür gümbür oynayan Djurgardens, 7000 küsür seyircisi önünde yine galibiyete uzanmaya yakın görünüyor.

Halmstads - Varbergs: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının İsveç Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Halmstads - Varbergs mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Silkeborg - Sonderjyske: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Danimarka bülteninde günün öne çıkan maçı Silkeborg - Sonderjyske mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %44’ü karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tercihi