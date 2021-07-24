Günün En Çok Oynanan Maçları

Werder Bremen – Hannover 96 2.5 Gol Üstü

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Werder Bremen – Hannover 96 karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %39’u gollü bir mücadele beklentisinde.

Misli.com Almanya Uzmanı Fatih Demireli’nin Yorumu

Bundesliga'dan alışık olduğumuz bir eşleşme, ikinci ligde sahne alıyor. Bremen yeni ligine henüz hazır değil, kadroya ciddi değişimler olacak hala, sanırım transferin sonuna kadar her hafta bir gelişmeden bahsedebileceğiz. Genel anlamda hala geçen sezonun isimlerinden oluşan bir ilk 11'le sahada olması bekleniyor, Bayern'den alınan stoper Mai dışında tüm oyuncular geçen sezon da kadrodaydı. Hannover cephesinde Teknik Direktör Kenan Koçak'in gidişi dışında birçok oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor ama Hannover de kadrosunu henüz hazır hale getiremedi, geçen sezonun oyuncularını Hannover'de de göreceğiz. İki takımın savunma sıkıntıları bir hayli fazla. Karşılıklı goller olabilir.

Khimki – Zenit Maç Sonucu 2

Rusya Premier Lig ’in açılış haftasında karşı karşıya gelen Khimki ile Zenit’in mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %52’si konuk ekipten yana.

Misli.com Yazarı Halil Demirkan’ın Yorumu

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Zenit, geçen hafta Lokomotiv ile Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelmişti ve kupayı müzesine götüren taraf olmuştu. Bu sezonun da en büyük şampiyonluk favorisi konumundalar. Güçlü bir kadroya sahip olan Zenit'in, sezona 3 puna ile başlamasını bekliyorum.

O.H. Leuven – Zulte Waregem 2.5 Gol Üstü

İddaa programı Cumartesi bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı O.H. Leuven – Z. Waregem karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %36’sı maçın gollü geçmesini bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Geçen sezonun sonlarında kabus gibi günler geçiren iki takım kozlarını paylaşacak. İki takım da iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Bu hazırlık maçlarına da yansıdı. Hata yapmak istemiyorlar. Taraf bahsi yerine 2-3 gol aralığı denenebilir.