Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

26 Temmuz 2021 Pazartesi - 13:39
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Wisla Krakow – Zaglebie Lubin 2.5 Gol Üstü
İddaa programında günün en çok tercih edilen maçlarından Wisla Krakow – Zaglebie Lubin karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %25’i gollü bir mücadele beklentisinde.
 
Misli.com Yorumcusu Berat Kavuş’un Tercihi
İki takım da son 5 maçın 4'ünde birbirlerine gol atabilmeyi başarmış. Maçın pek farklı olmayacağını da düşünerek, tercihimi karşılıklı gol var bahsinden yana kullanıyorum.
 
Nizhny Novgorod – Sochi Maç Sonucu 2
Rusya Premier Lig’de haftanın kapanış mücadelesi Nizhny Novgorod – Sochi karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %33’ü konuk ekibin galibiyetine oynuyor.
 
Misli.com Yazarı Halil Demirkan’ın Yorumu
Ligin yeni ekibi olan Novgo, sezonun ilk haftasında Sochi'yi konuk edecek. Sochi geçen sezon iyi bir performans göstererek ligi beşinci sırada bitirmişti. Sochi, rakibinden daha kaliteli ve hazır bir ekip. Bu karşılaşmada da taraf bahsinde bir adım önde görüyorum. Bankocular için de deplasman ekibinin çifte şansı makul görünüyor.
 
Sonderjyske – Vejle 2.5 Gol Üstü
İddaa programında günün bir diğer öne çıkan maçı Sonderjyske – Vejle karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %44’ü gol bahislerine yönelmiş durumda.
 
Misli.com Yazarı Halil İbrahim Ağış’ın Yorumu
Bu sezona yeni hoca Michael Boris’le başlangıç yapan Sönderjyske kadroda büyük güç kaybetti. Özellikle ilk hafta oynadığı Silkeborg karşısında savunma ağırlıklı bir futbol sergileyip sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldılar. Vejle ise lige bu sezon çıktı. Ligin ilk haftasında evinde oynadıkları Randers karşısında etkisiz bir performans ortaya koyup sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Artık bu karşılaşmada denk güçteki rakibine karşı tempolu bir giriş yapmalarını bekliyorum. Lige galibiyetle başlamak isteyen iki ekipte kazanmak adına hızlı bir giriş yapıp mücadeleyi 2.5 Gol Üstüne taşırlar.
 

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Etiketler: iddaa iddia misli misli.com Günün En Çok Oynanan Maçları
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