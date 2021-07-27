Günün En Çok Oynanan Maçları

HJK Helsinki - Malmö: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Şampiyonlar Ligi Ön Eleme bülteninde günün öne çıkan maçı HJK Helsinki - Malmö mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %19’u karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi

Helsinki, eşleşmenin ilk maçında rakibine deplasmanda 2-1 kaybetmişti. Tur için iki ekip açısından da henüz kaybedilmiş bir sonuç yok. İki ekip de kontrollü bir şekilde mücadele ederek sonuca gitmek isteyecektir. Dengeli bir mücadele olacağını düşünüyorum. Her iki ekip de skora katkı sağlar. Tercihim KGV.

Omonia – Dinamo Zagreb: Maç Sonucu 2

İddaa programının Şampiyonlar Ligi Ön Eleme bülteninde günün öne çıkan maçı Omonia – Dinamo Zagreb mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %38’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Dinamo ilk maçı 2-0 kazansa da, maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle kopardı. Aslında ilk yarıda Omonia daha etkili olan taraftı. Şayet Duris’in pozisyonunda golü de bulabilselerdi, çok daha farklı bir senaryoyla karşı karşıya olabilirdik. Güney Kıbrıs deplasmanı, Dinamo için muhakkak kolay geçmeyecektir. Skoru koruma refleksiyle mücadele etmelerini beklediğimden, Omonia’nın daha baskın olacağını düşünüyorum. Turu belki yitirebilirler ama mücadele anlamında pes etmezler diye tahmin ediyorum.

Flora Tallin – Legia Varşova: Maç Sonucu 2

İddaa programının Şampiyonlar Ligi Ön Eleme bülteninde günün öne çıkan maçı Flora Tallin – Legia Varşova mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.