Günün En Çok Oynanan Maçları

Galatasaray – PSV 2.5 Gol Üstü

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Galatasaray – PSV karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %32’si gollü bir mücadele beklentisinde.

Misli.com Yazarı Kerim Can Özdal’ın Yorumu

Temsilcimiz Galatasaray, turu ilk maçtan kaybetti! O mücadelede ilk yarı 1.5 altı beklentim vardı ama henüz maçın başında Muslera'nın yaptığı büyük hata hem tahminimi hem de temsilcimizin tur şansını çok zora soktu. İlk yarısı 2-1 biten maçı 5-1 kaybeden temsilcimizin rövanşta da işi kolay olmayacak. PSV fizik olarak daha diri bir görüntü verirken genç yıldızlarının da istekli oyunu onları sonuca götürdü. Yine de çok ender de olsa Galatasaray'ın bulduğu ataklarda tehlike yaratabildiğini gördük. İç sahada ofansif ve en azından galibiyeti arayacak bir Galatasaray göreceğimizi düşünüyorum. PSV de yine gollere eşlik edecektir. Karşılıklı gol VAR seçimi ideal. Risk alınıp 3.5 üstü de denenebilir.

Midtjylland – Celtic 1.5 Gol Üstü

İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Midtjylland – Celtic karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyeleri mücadelede en az 2 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yazarı Cengiz İzmitli’nin Yorumu

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçındayız. İlk maç 1-1 bitti, rövanşta "deplasman golü" geçerli değil, her türlü beraberlikte uzatmaya gideceğiz. Gece sonunda bir takım turu geçmek için bir şekilde kazanmak zorunda. Midtjylland kendi liginde, deplasmanda Aalborg'u Junior Brumado'nun golüyle yenerken; Celtic ise hazırlık maçında West Ham'a 6-2 kaybetti... Ange Postecoglou bir şeyleri değiştirmek istiyorsa en temelden, en geriden başlamalı ve bunun da ilk somut adımını Kristoffer Ajer ayrılığı sonrası Carl Sterfelt takviyesi yaparak gerçekleştirdiler. Bu rövanşta oynayamayacak ama önümüzdeki hafta sonu lig maçında şans bulursa forma giyebilecek... Deplasman golünün geçersiz olması Celtic'in "bir tık" işine gelse de kötü savunma ve vasat kaleci performansları ile turu geçmeleri hiç de kolay değil. Ama bir şekilde gol bulabilecek değerli hücum silahları olduğu için yine boş geçmezler. İlk maçta olduğu gibi "KG VAR" yine en mantıklı seçenek gibi duruyor.

Young Boys – Slovan Bratislava Maç Sonucu 1

Misli.com’dan canlı yayınlanacak Young Boys – Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi Eleme Turu rövanş karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %50’si ev sahibinden galibiyet bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi