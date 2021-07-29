Günün En Çok Oynanan Maçları

Sivasspor - Petrocub: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Konferans Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Sivas spor - Petrocub mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %66’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Faruk Nergiz’in Tercihi

İlk maçı tek golle kazanan Sivasspor rövanş için avantajı kapmıştı. Rıza Çalımbay yönetiminde üçüncü sezonuna giren Kırmızı-Beyazlılar teknik direktör takımı olma yolunda ilerliyor. Avrupa 'da da son dönemde yükselişteler. Öte yandan Sivasspor formasıyla çıktığı ilk maçta faydalı işler yapan Pedro Henrique bu sezon katkı sağlayacağını gösterdi. Gradel, Appindangoye ve Erdoğan'ın yokluğuna rağmen Sivas bu maçı da kazanır. İlk yarıyı da önde kapatırlar.

BATE Borisov – Dinamo Batum: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Konferans Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı BATE Borisov – Dinamo Batum mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %80’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Onur Karaosmanoğlu’nun Tercihi

Belarus Premier Ligi ekibi BATE Borisov deplasmanda 0-1 kazandığı maçın rövanş mücadelesinde Dinamo Batumi takımını evinde konuk ediyor. Dinamo Batumi deplasmanda oynadığı son 4 mücadelede mağlubiyet almadı. Ev sahibi BATE Borisov ise son 10 maçında sadece 1 mağlubiyet aldı. BATE Borisov takımının evinde oynayacağı zorlu mücadeleden sahadan galibiyet ile ayrılacağı görüşündeyim.

Hacken - Aberdeen: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının UEFA Konferans Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Hacken - Aberdeen mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %33’ü karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi

İlk maçta beklentimin çok üstünde bir Aberdeen izledim. Geçen sezon bittiğinde takımdan ayrılmak istediğini açıkça belli eden Lewis Ferguson önderliğinde alınan 5-1'lik galibiyet, tamamen TD Stephen Glass ve yardımcısı Allan Russell'a yazar. İngiltere Milli Takımı'nda yaklaşık 4 sene "forvet antrenörü" olarak Gareth Southgate'in yanında çalışan Russell, dokunuşlarını çok net gözler önüne serdi. Direkt gol sorununu çözsün diye aldıkları Christian Ramirez'in tabela yapması da cabası... Farklı yenilgi sonrası rövanşta Hacken'den cesur futbol, savunmayı ikinci plana atma beklenebilir ama bu beklentiler genelde "Turu nasıl çevireceğiz?" psikolojiyle gol sayısını aşağı da çekebiliyor. "2-3 GOL" bu açıdan en mantıklı tercihi gibi.

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