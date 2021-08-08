Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

08 Ağustos 2021 Pazar - 14:05
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Metz – Lille Maç Sonucu 2
 
Fransa Ligue 1’de son şampiyon Lille’in deplasmanda Metz ile karşılaşacağı maça bahis oynayan Misli.com üyelerinin %53’ü Burak Yılmaz ve arkadaşlarından galibiyet bekliyor.
 
Misli.com Yazarı Kerim Can Özdal’ın Yorumu
 
Son şampiyon Lille'de orta sahadan Soumare ve Luiz Araujo ile kaleci Maignan ayrılan önemli isimler oldu. Transferde Hamburg'dan alınan orta saha Onana haricinde önemli bir hamle yapmadılar. Milli futbolcularımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz geçen sezonki şampiyonlukta önemli rol oynamıştı ve yine onlara çok iş düşecek. Metz ise transferi suskun geçirdi. Bana göre yeterli takviyeleri yapmamış olmaları gelecek sezonki performansın altında kalmalarına neden olacak. Son şampiyon Lille, galibiyetle başlar.
 
Porto – Belenenses Maç Sonucu 1
 
İddaa programında günün öne çıkan maçlarından Porto – Belenenses karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %70’i ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.
 
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
 
Porto bu sezon benim ümitli olduğum ekiplerden. Sezon başında hazırlık döneminde Lille ve Lyon önünde hazırlık maçlarında gollü kazandılar. Belenenses belki de ligin en zayıf ekiplerinden. Porto ilk yarıdan sonuca gider.
 
Montpellier – Marsilya Maç Sonucu 2
 
İddaa programı Fransa Ligue 1 bülteninde günün bir diğer önemli karşılaşması Montpellier – Marsilya maçına bahis yapan Misli.com üyelerinin %23’ü konuk ekibe oynuyor.
 
Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tercihi
 
Kusursuz bir hazırlık dönemi geçiren Marsilya, geçen sezon Lille’in yaptığı sürprizi denemek istiyor ama bu sezonki PSG yenilmesi neredeyse imkansız bir takım. Bu nedenle ilk 3 Marsilya’nın en önemli hedefi. Şanslarına rakip vasat bir kadroya sahip Montpellier, Bu karşılaşmadan tek farklı da olsa Marsilya galibiyeti bekliyorum.
 

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