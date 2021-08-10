Günün En Çok Oynanan Maçları

Shakhtar Donetsk – Genk Maç Sonucu 1

İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Shakhtar – Genk karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %75’i ev sahibine oynuyor.

Misli.com Yazarı Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Shakhtar ilk maçta çok net farkını koyarak 1-0 da geriye düşmesine karşın 2-1’lik skorla galibiyeti alıp tur kapısını araladı. Van den Brom yönetimindeki Genk için sezon hiç de parlak başlamadı. Savunmadaki açıklarından ve hatalarından önceki yorumlarımda da söz etmiştim. Rövanşta da tarifenin değişmesini beklemiyorum. De Zerbi’nin ekibi yine kazanır.

Slavia Prag – Ferencvaros Maç Sonucu 1

İddaa programında günün bir diğer öne çıkan maçı Slavia Prag – Ferencvaros karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %14’ü Çekya ekibinden galibiyet bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tercihi

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu rövanş maçına çıkacak olan Çek ekibi Slavia Prag ilk karşılaşmada konuk olduğu Macar ekibi önünde mücadeleye iyi başladı. Fakat yedikleri ilk golde savunmadan Kacharaba’nın geri pasında kaleci Kolar’ın büyük hatasıyla 1-0 geriye düştüler. İkinci golde ise yine Kachabara’nın yaptırdığı penaltıyla sahadan 2-0 mağlup ayrılıp tur şanslarını taraftarının önünde çıkacakları bu maça bıraktı. Mutlaka en az 2 farkla kazanmaları gerekiyor. Kadro yapıları itibariyle çok tecrübeli ve etkili bir takımla mücadele ettiklerini belirtmek istiyorum. Ferencvaros ise ilk maçta çok şanslıydı. Rakibine göre daha az top yapmasına rağmen maçı kazanıp önemli bir avantaj sağladılar. Turu geçebilmeleri için karşılaşmaya ofansif bir futbolla başlayıp skor üretmek isteyeceklerdir. Bu rövanş mücadelesinde turu geçmek isteyen iki ekipte tempolu başlayıp 2.5 Gol Üstü barajını aşmalarını bekliyorum.

Rangers – Malmö Maç Sonucu 1

Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından Rangers – Malmö maçına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %50’si ev sahibinin mücadeleyi kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

İsveç’teki ilk maçı 2-1’lik skorla kaybeden Rangers, hafta sonu da Dundee United yenilgisiyle ligde 40 maç sonra mağlubiyet yaşadı! Bu iki yenilginin ardından, Ibrox’ta gümbür gümbür bir Rangers bekliyorum doğrusu. Ianis Hagi’nin sakatlığı planları bozsa da, Ryan Kent, Morelos ve Davis gibi isimlere güveniyorum. Son maçlarda üretme konusunda problemler yaşayan Rangers, turu alır mı bilemiyorum ancak 90 dakika sonunda önde olan taraf olmalarını bekliyorum.