Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

12 Ağustos 2021 Perşembe - 13:42
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St Johnstone – Galatasaray Maç Sonucu 2
İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı St Johnstone – Galatasaray karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %65’i temsilcimizden galibiyet bekliyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Galatasaray, İstanbul’daki karşılaşmada galibiyete uzanacağı birçok fırsatı kullanamadı. Mohamed’in son vuruşlardaki başarısız performansı Galatasaray’ın ilk maçta avantajlı bir skor almasına engel oldu. Muslera’nın bireysel hatası ile penaltıdan golü bulan İskoç ekibi, 1-1’lik sonuçla sahadan ayrıldı. Ancak belirtmek gerekli ki, St.Johnstone takımı ne fizik gücü, ne teknik, ne taktik, ne de bireysel oyuncu yeteceği açısından iyi bir ekip değil! Nereden bakarsanız bakın, iki takım arasında ciddi bir kalite farkı var! Muslera’nın kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyeceği maçta Galatasaray’ın İskoçya’da galip gelmesini ve turu geçmesini bekliyorum.
 
Molde – Trabzonspor Maç Sonucu 2
Avrupa’daki bir diğer temsilcimiz Trabzonspor’un deplasmanda Molde ile karşılaşacağı mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %22’si Bordo-Mavililerin kazanacağı görüşünde.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
İlk karşılaşmada beklediğimiz ve önerdiğimi gibi iki takım da gollere imza attı. Trabzonspor galibiyete uzanmayı hak ettiği maçta uzatma dakikalarında Bakasetas’ın penaltıyı gole çevirememesi ile sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Rövanş mücadelesinde son derece keyifli ve yine bol gollü bir 90 dakika olmasını bekliyorum. İki takım yine karşılıklı gollere imza atacaktır.
 
Sivasspor – Dinamo Batumi Maç Sonucu 1
İddaa programı Konferans Ligi bülteninde öne çıkan maçlardan bir diğeri olan Sivasspor – Dinamo Batumi karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %49’u temsilcimizin galibiyetine oynuyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Sivasspor geçtiğimiz sezon ligin 2.yarısında sergilediği başarılı performansı kaldığı yerden devam ettiriyor. Takım olmayı başaran, oyun disiplininden kopmayan ve ne oynadığını bilen bir ekip Sivasspor. Avrupa’da çıktıkları 3 maçı da kazanmayı başardılar. Deplasmanda 2-1 galip gelse de Sivasspor’un bu maçı yine ciddi bir şekilde oynayıp Dinamo Batumi karşısında bir kez daha kazanmasını bekliyorum.
 

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