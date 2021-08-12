Günün En Çok Oynanan Maçları

St Johnstone – Galatasaray Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı St Johnstone – Galatasaray karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %65’i temsilcimizden galibiyet bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Galatasaray, İstanbul ’daki karşılaşmada galibiyete uzanacağı birçok fırsatı kullanamadı. Mohamed’in son vuruşlardaki başarısız performansı Galatasaray’ın ilk maçta avantajlı bir skor almasına engel oldu. Muslera’nın bireysel hatası ile penaltıdan golü bulan İskoç ekibi, 1-1’lik sonuçla sahadan ayrıldı. Ancak belirtmek gerekli ki, St.Johnstone takımı ne fizik gücü, ne teknik, ne taktik, ne de bireysel oyun cu yeteceği açısından iyi bir ekip değil! Nereden bakarsanız bakın, iki takım arasında ciddi bir kalite farkı var! Muslera’nın kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyeceği maçta Galatasaray’ın İskoçya’da galip gelmesini ve turu geçmesini bekliyorum.

Molde – Trabzonspor Maç Sonucu 2

Avrupa’daki bir diğer temsilcimiz Trabzonspor’un deplasmanda Molde ile karşılaşacağı mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %22’si Bordo-Mavililerin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

İlk karşılaşmada beklediğimiz ve önerdiğimi gibi iki takım da gollere imza attı. Trabzonspor galibiyete uzanmayı hak ettiği maçta uzatma dakikalarında Bakasetas’ın penaltıyı gole çevirememesi ile sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Rövanş mücadelesinde son derece keyifli ve yine bol gollü bir 90 dakika olmasını bekliyorum. İki takım yine karşılıklı gollere imza atacaktır.

Sivasspor – Dinamo Batumi Maç Sonucu 1

İddaa programı Konferans Ligi bülteninde öne çıkan maçlardan bir diğeri olan Sivasspor – Dinamo Batumi karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %49’u temsilcimizin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi