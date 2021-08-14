Günün En Çok Oynanan Maçları

14 Ağustos 2021 Cumartesi - 12:28
Paris Saint Germain - Strasbourg: Maç Sonucu 1
İddaa programının Fransa
Ligue 1 bülteninde günün öne çıkan maçı Paris
Saint-Germain - Strasbourg mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %48’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tercihi
Messi'nin PSG'ye gelişi hem PSG'yi hem de Ligue 1'i olumlu etkileyecek bir unsur. Paris ekibinde teknik direktör Pochettino, Messi'nin tam adapte olmasını beklediklerini söyleyerek bu maçta oynatmayacağının sinyallerini verdi. Ev sahibinde başka önemli eksikler de var ama eldeki kadro ile neler yapabileceklerini Troyes'u 2-1 yenerek gösterdiler. İç sahada Strasbourg'a karşı daha da etkili olabilirler. Strasbourg ilgiyle takip ettiğim takımlardan biri olsa da lige 2-0'lık Angers mağlubiyetiyle kötü başladı. Muhtemelen sonraki hafta oynayacakları Troyes maçına daha hazır olacaklardır ama PSG'ye direnmeleri zor. Önerim '1 ve 2.5 üstü' tercihi.
Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt
: Maç Sonucu 1
İddaa programının Bundesliga bülteninde günün öne çıkan maçı Borussia
Dortmund – Eintracht Frankfurt mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %58’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi
Marco Rose yönetiminde sezona başlayan Dortmund'un doğal lideri Haaland'ın sezona bomba gibi hazırlandığını oynanan dostluk maçlarında gördük. Sağlıklı bir Haaland maçı tamamen kendi takımı lehine çevirebilecek bir isim. Frankfurt ise geçen sezonun en çok keyif veren takımlarından biri olmayı başarmıştı. Sancho ayrılmış olsa bile Rose'nin elinde çok fazla hücum silahı var. Dortmund kazanır.
Chelsea – Crystal Palace: Maç Sonucu 1
İddaa programının Premier Lig
bülteninde günün öne çıkan maçı Chelsea – Crystal Palace mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %47’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi
Futbol böyle bir şey. Man Utd’daki performansı çok beklenenin altında kalan, sonrasında Inter’e transfer olup şampiyonluk yaşayan Lukaku, 115 milyon bonservisle Chelsea’ye geldi. Kadroda önemli bir kayıp yaşamadılar. Tomori ve Giroud, Milan
’a gitti. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi
kupasını kazanan Tuchel, bu sezon ligde daha iddialı. Palace’ta ise efsane Roy Hodgson emekli oldu ve 45 yaşındaki Patrick Viera takımın başına geçti. Lyon’dan stoper Andersen ile birlikte alt liglerden transferler yaptılar. Ancak gidenler önemli: Van
Aanholt, Townsend, Sakho, kaleci Hennessey, McCArthy… Ev sahibi kazanır. İlk 45’te kornerleri bekliyorum.