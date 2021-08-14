Günün En Çok Oynanan Maçları

Paris Saint Germain - Strasbourg: Maç Sonucu 1

İddaa programının Fransa Ligue 1 bülteninde günün öne çıkan maçı Paris Saint-Germain - Strasbourg mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %48’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tercihi

Messi'nin PSG'ye gelişi hem PSG'yi hem de Ligue 1'i olumlu etkileyecek bir unsur. Paris ekibinde teknik direktör Pochettino, Messi'nin tam adapte olmasını beklediklerini söyleyerek bu maçta oynatmayacağının sinyallerini verdi. Ev sahibinde başka önemli eksikler de var ama eldeki kadro ile neler yapabileceklerini Troyes'u 2-1 yenerek gösterdiler. İç sahada Strasbourg'a karşı daha da etkili olabilirler. Strasbourg ilgiyle takip ettiğim takımlardan biri olsa da lige 2-0'lık Angers mağlubiyetiyle kötü başladı. Muhtemelen sonraki hafta oynayacakları Troyes maçına daha hazır olacaklardır ama PSG'ye direnmeleri zor. Önerim '1 ve 2.5 üstü' tercihi.

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt : Maç Sonucu 1

İddaa programının Bundesliga bülteninde günün öne çıkan maçı Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %58’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi

Marco Rose yönetiminde sezona başlayan Dortmund'un doğal lideri Haaland'ın sezona bomba gibi hazırlandığını oynanan dostluk maçlarında gördük. Sağlıklı bir Haaland maçı tamamen kendi takımı lehine çevirebilecek bir isim. Frankfurt ise geçen sezonun en çok keyif veren takımlarından biri olmayı başarmıştı. Sancho ayrılmış olsa bile Rose'nin elinde çok fazla hücum silahı var. Dortmund kazanır.

Chelsea – Crystal Palace: Maç Sonucu 1

İddaa programının Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Chelsea – Crystal Palace mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %47’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi