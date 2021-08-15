Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

15 Ağustos 2021 Pazar - 13:06
İLGİLİ HABERLER
Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı canlı bahis seçeneğiyle Misli.com'da! Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları Günün En Çok Oynanan Maçları Manchester United - Leeds United maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları

Adana Demirspor - Fenerbahçe: Maç Sonucu 2
 
İddaa programının Türkiye Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Adana Demirspor - Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
 
İlk haftanın en keyifli ve renkli karşılaşması olacak! Bu sezon Süper Lig’e yükselen ve flaş transferleri ile dikkat çeken Adana Demirspor açılış maçında Pereira ile yeni bir sürece giren Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Belhanda, Bolatelli, Bjarnason, Akintola gibi önemli transferlere imza atan Adana Demirspor, bu sezon lige renk katacak. Fenerbahçe’de ise Mert Hakan, Pelkas ve Valencia bu maçta forma giyemeyecek. Gollü bir karşılaşma olacağı görüşündeyim. İki takım da fileleri havalandırır.
 
Barcelona – Real Sociedad: Maç Sonucu 1
 
İddaa programının La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Barcelona – Real Sociedad mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %57’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi
 
Barcelona açısından bu transfer dönemi hareketli geçti. Messi sonrası nasıl bir anlayış olacak merak konusu. Pedri ön planda olacaktır. Sociedad önünde Barcelona’nın ekstra motivasyonla olmasını bekliyorum. Kazanacaklardır.
 
Tottenham – Manchester City: Maç Sonucu 2.5 Üst
 
İddaa programının Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Tottenham – Manchester City mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %23’ü karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi
 
Tottenham açısından Nuno Esprito Santo hamlesi gerçekleşti. Savunmaya yapılan Romero takviyesi son derece olumlu. Sezon başında üst profil maçta Man.City’i ağırlayacaklar. Favori Pep’in öğrencileri olsa da KG Var daha ideal.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: iddia
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Günün bomba iddiası! Yönetim onay verdi! Luyindama Süper Lig devine transfer oluyor Günün bomba iddiası! Yönetim onay verdi! Luyindama Süper Lig devine transfer oluyor
Batshuayi Beşiktaş'ı kesmesi! Sergen Yalçın'dan 2 flaş tansfer dahaBatshuayi Beşiktaş'ı kesmesi! Sergen Yalçın'dan 2 flaş tansfer daha Burak Elmas ile Fatih Terim arasında görüş ayrılığı! Yıldız futbolcu kriz yarattıBurak Elmas ile Fatih Terim arasında görüş ayrılığı! Yıldız futbolcu kriz yarattı SON DAKİKA! Fenerbahçe ile Avrupa devi arasında bomba takas! Ali Koç görüşmelere başladı Vitor Pereira'nın gözü kulağı Paris'teSON DAKİKA! Fenerbahçe ile Avrupa devi arasında bomba takas! Ali Koç görüşmelere başladı Vitor Pereira'nın gözü kulağı Paris'te
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.