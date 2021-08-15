Günün En Çok Oynanan Maçları

Adana Demirspor - Fenerbahçe: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Adana Demirspor - Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

İlk haftanın en keyifli ve renkli karşılaşması olacak! Bu sezon Süper Lig’e yükselen ve flaş transferleri ile dikkat çeken Adana Demirspor açılış maçında Pereira ile yeni bir sürece giren Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Belhanda, Bolatelli, Bjarnason, Akintola gibi önemli transferlere imza atan Adana Demirspor, bu sezon lige renk katacak. Fenerbahçe’de ise Mert Hakan, Pelkas ve Valencia bu maçta forma giyemeyecek. Gollü bir karşılaşma olacağı görüşündeyim. İki takım da fileleri havalandırır.

Barcelona – Real Sociedad: Maç Sonucu 1

İddaa programının La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Barcelona – Real Sociedad mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %57’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Barcelona açısından bu transfer dönemi hareketli geçti. Messi sonrası nasıl bir anlayış olacak merak konusu. Pedri ön planda olacaktır. Sociedad önünde Barcelona’nın ekstra motivasyonla olmasını bekliyorum. Kazanacaklardır.

Tottenham – Manchester City: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Tottenham – Manchester City mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %23’ü karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi