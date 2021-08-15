Günün En Çok Oynanan Maçları

15 Ağustos 2021 Pazar - 13:06
Adana Demirspor - Fenerbahçe: Maç Sonucu 2
İddaa programının Türkiye Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Adana
Demirspor - Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
İlk haftanın en keyifli ve renkli karşılaşması olacak! Bu sezon Süper Lig’e yükselen ve flaş transferleri ile dikkat çeken Adana Demirspor
açılış maçında Pereira ile yeni bir sürece giren Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Belhanda, Bolatelli, Bjarnason, Akintola gibi önemli transferlere imza atan Adana Demirspor, bu sezon lige renk katacak. Fenerbahçe’de ise Mert Hakan, Pelkas ve Valencia bu maçta forma giyemeyecek. Gollü bir karşılaşma olacağı görüşündeyim. İki takım da fileleri havalandırır.
Barcelona – Real Sociedad: Maç Sonucu 1
İddaa programının La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Barcelona
– Real Sociedad mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %57’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi
Barcelona açısından bu transfer dönemi hareketli geçti. Messi sonrası nasıl bir anlayış olacak merak konusu. Pedri ön planda olacaktır. Sociedad önünde Barcelona’nın ekstra motivasyonla olmasını bekliyorum. Kazanacaklardır.
Tottenham – Manchester City: Maç Sonucu 2.5 Üst
İddaa programının Premier Lig
bülteninde günün öne çıkan maçı Tottenham – Manchester City mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %23’ü karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.
Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi
Tottenham açısından Nuno Esprito Santo hamlesi gerçekleşti. Savunmaya yapılan Romero takviyesi son derece olumlu. Sezon başında üst profil maçta Man.City’i ağırlayacaklar. Favori
Pep’in öğrencileri olsa da KG Var daha ideal.