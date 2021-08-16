Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

16 Ağustos 2021 Pazartesi - 15:27
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Giresunspor - Galatasaray: Maç Sonucu 2
İddaa programının Türkiye Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Giresunspor - Galatasaray mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %64’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Galatasaray yeni bir yapılanma içinde… Fatih Terim önderliğinde genç, dinamik bir takım kurma hedefi var. Ancak takviyeler, transferler ve yeni kurgu henüz tamamlanmış değil!   Avrupa Ligi’nde oynadığı maçlarda gördük ki   Galatasaray’ın ritmini bulması adına zamana ihtiyacı var.   Ancak Galatasaray’ın elindeki kadro kalitesi, 4 resmi maça çıkması, St. Johnstone karşısında alınan galibiyet ve orta sahadaki yeni transferi, lideri Cicaldau’nun bu maçta forma giyecek olması bu akşamki artıları…   Giresunspor lige yeni yükselirken son haftalarda önemli transferlere imza attı. Ancak hazırlık maçlarında pek iyi ve lige hazır bir görüntü vermediler.   Galatasaray henüz yüzde 100 hazır olmasa da kaliteli oyuncuları ile galibiyete uzanmayı başarır diyorum.
 
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Maç Sonucu 2
İddaa programının Türkiye Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Yeni Malatyaspor - Trabzonspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %61’i karşılaşmada Trabzonspor’un kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi
Yeni Malatya hazırlık döneminde istikrarlı sonuçlar almadı. Trabzon savunmada bazı basit hatalar dışında ümit verdi. Kalite farkı sonucu belirler. Trabzon kazanır.
 
Villarreal - Granada: Maç Sonucu 1
İddaa programının La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Villarreal - Granada mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %60’ı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Villarreal hafta içinde Chelsea ile 120 dakikalık bir Süper Kupa finali oynadı.   Penaltılar sonucunda kupayı kaybetmiş olsalar da, özellikle 2.yarıda rakibini boğup oyunu domine ettiler. Chelsea karşısında baskılı, üretken ve 3.bölgede etkili oldular. Çok sayıda pozisyona girip son vuruşlarda istediklerini alamayınca 1-1’e getirdikleri maçta galibiyeti kaçıran taraf oldular!   Ben açıkçası Chelsea karşısındaki Villarreal’i beğendim. Ligin ilk haftasında Granada’ya karşı kazanacakları görüşündeyim.
 

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