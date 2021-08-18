Günün En Çok Oynanan Maçları

Celtic – AZ Alkmaar Maç Sonucu 1

İddaa programı Çarşamba bülteninde günün öne çıkan maçlarından Celtic – AZ Alkmaar karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %28’i ev sahibinden galibiyet bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi

Ange Postecoglou yönetiminde ilk 3 maçını kazanamayan ve Şampiyonlar Ligi 'ne ön elemelerde veda eden Celtic, sonrasındaki 4 maçı ise toplamda 16 gol atarak kazanmasını bildi. Bunda hem hocanın hücumdaki tercihlerinin etkisi, hem Kyogo Furuhashi'nin takıma katılmasının artısı, hem de stoperde Nir Bitton yerine Stephen Welsh'in ve kalede Barkas/Bain yerine Joe Hart'ın oynamasının rolü büyük... AZ Alkmaar sezonu Waalwijk yenilgisiyle açtı. Çok baskılı, topa sahip olarak oynadıkları maçta, 44. dakikada yedikleri golü bir türlü çeviremeyip sahadan 1-0 mağlup ayrıldılar. Geçen sezon 12 gol katkısı (7 gol - 5 asist) aldıkları sağ açık Calvin Stengs ve 15 gol atan santrfor Myron Boadu satıldı. Willem'den aldıkları hücum oyuncusu Vangelis Pavlidis gol açığını nasıl dolduracak bence muamma. Geçen sezonun yarısında takımın başına geçen Pascal Jansen ile bu sezon da devam ediyorlar... Alkmaar'ın "göz ucuyla takip etsem de" hücum iştahını beğeniyorum. Celtic'in de Ange sonrası malum, hücum yapabilme kapasitesi savunmaktan kat kat öte. "Karşılıklı gol" şaşırtmamalı...

Benfica – PSV Maç Sonucu 1

İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Benfica – PSV mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %14’ü Portekiz temsilcisine oynuyor.

Misli.com Yazarı Kerim Can Özdal’ın Yorumu

İki takım da sezona çok iyi başladı. Benfica, önceki turda Spartak Moskova 'yı 2 maçta da 2-0 yenerek elerken Portekiz Ligi'ne de 2'de 2 ile başladı. PSV ise önceki turda temsilcimiz Galatasaray 'ı 2 maçta da mağlup etti. Hollanda Süper Kupası'nda Ajax 'ı 4-0'la geçen PSV, ligde de ilk hafta Heracles'i 2-0 mağlup etti. Dumfries ve Mallen gibi isimlerin ayrılığına rağmen Hollanda temsilcisi hücumda etkili göründü. Benfica ise ofansif orta saha Joa Mario ve forvet Yaremchuk ile kadrosunu güçlendirdi, hücumda artık daha tehlikeli bir hale geldi. İki tarafın da gole yakın olduğunu düşünüyorum. Özellikle Avrupa 'da iç saha avantajını iyi kullanabilen Benfica maç sonucunda ise öne çıkan taraf. Cazip oranıyla maç sonu '1' öncelikli önerim.

Malmö – Ludogorets Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok oynanan maçlarından bir diğeri Malmö – Ludogorets karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %31’i ev sahibi ekibin mücadeleyi kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yazarı İlker Kaşka’nın Yorumu