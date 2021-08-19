Günün En Çok Oynanan Maçları

Trabzonspor – AS Roma Maç Sonucu 2

İddaa programı Avrupa Konferans Ligi bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Trabzonspor – AS Roma karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %36’sı konuk ekibin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu

Trabzonspor, sezona başarılı bir giriş yaptı diyebiliriz. Hem Molde hem de Yeni Malatya maçlarında skora dönük oyun ve tempolu oyun seyir keyifleri verdi. Aynı zamanda savunmada açıklar veren bir Trabzonspor izledik. Roma, Mourinho ile yeni bir döneme girdi. Transferde henüz istenilen oyuncuları kadrolarına kaynamış olmalarına rağmen hazırlık maçlarında topu rakip kaleye kolay taşıyan, öz güveni yüksek bir Roma izledim. Temsilcimiz en zor kurayı çekerken, savunmadaki problemler Roma gibi oyun aklı olan bir rakip karşısında sıkıntılar çıkarabilir. Roma’nın skora dönük oyunda sonuca gitmekte sorun yaşamayacağını düşünüyorum. Roma goller bularak İtalya ’daki maç öncesi avantajı lehine çevirecektir.

Randers – Galatasaray Maç Sonucu 2

İddaa programı UEFA Avrupa Ligi bülteninde en çok tercih edilen maçlardan Randers – Galatasaray karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı temsilcimizden galibiyet bekliyor.

Misli.com Yazarı Halil İbrahim Ağış’ın Yorumu

Erken başlayan Danimarka Ligine muhteşem bir başlangıç yapan Randers 5 haftalık süreçte 4 maçı kazanırken sadece 1’inde sahadan beraberlikle ayrıldı. Kadro yapıları itibariyle kaliteli isimleri yok. Fakat uzun yıllar için oluşturulan ve birbirini iyi tanıyan bir ekiple mücadele ediyorlar. Bu karşılaşmada taraftarının desteğini arkasına alacakları için maça üstün başlayacaklardır. Temsilcimiz Galatasaray ise diğer turda eşleştiği St. Johnstone karşısında tur atlamıştı. Ayrıca bu hafta başlayan Süper Lig’de konuk olduğu Giresunspor karşısında mücadeleyi 2-0 kazandılar. Fakat; Kerem ile Marcao arasında yaşanan üzücü olay sonrası takım adına olumsuz bir hava yaşattı. Bu maç öncesi klüp tarafından yapılan açıklamada Marcao’nun kadro dışı olduğu açıklandı. Bu ilk maçta hücum futbolunu seven iki ekipte baskılı bir futbolla maça başlayıp mücadeleyi 2.5 Gol Üstüne taşırlar.

Fenerbahçe – Helsinki Maç Sonucu 1

İddaa bülteninde günün öne çıkan bir diğer karşılaşması Fenerbahçe – Helsinki mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %52’si temsilcimizin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Helsinki, şu anda 16.haftayı geride bıraktığı Finlandiya Ligi’nde lider durumda. Ve bu maça kadar da Avrupa Kupaları’nda 3 ön eleme yani 6 maç oynadı. Kısaca maç ritmi konusunda bana göre Fenerbahçe’den daha hazır durumdalar. Ama elbette kadro kalitesi ve genişliğini göz önüne aldığımızda elbette bu eşleşmenin, maçın favorisi Fenerbahçe!

Sarı lacivertliler galibiyete daha yakın olsa da Helsinki’nin fizik gücü ile temposunun daha önde olabileceği ihtimalini göz önüne alarak taraf bahsi yerine ‘Karşılıklı Gol Var’ seçeneğini önereceğim. 90 dakika içinde iki takım da skora katkı yapar.