Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

20 Ağustos 2021 Cuma - 12:09
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Kayserispor – Adana Demirspor: Maç Sonucu 2
İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Kayserispor Adana Demirspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %65’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi
Süper Lig’in ilk haftasının %18.2 ile top kapma başarısı en düşük ekibi olan Kayserispor, yine ilk haftanın %83.2 ile top kapma başarısı en yüksek ekibi olan Adana Demir’i konuk ediyor. Fiziksel açıdan çok ilginç bir karşılaşma izleyebiliriz. Adana Demirspor, Fenerbahçe yenilgisine rağmen etkili bir görüntü sundu. Kayserispor cephesinde ise Yalçın Koşukavak’ın yerine bir kez daha Hikmet Karaman göreve geldi. Hikmet Hoca’nın gelir gelmez sihirli bir dokunuş yapmasını bekleyemem. Zira Kayserispor’u, Altay karşısında çok dağınık buldum. Adana Demirspor’u deplasmanda olmasına rağmen kazanmaya daha yakın görüyorum.
 
Brest – Paris Saint Germain: Handikaplı Maç Sonucu 2
İddaa programının Ligue 1 bülteninde günün öne çıkan maçı Brest – Paris Saint Germain mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tercihi
Bu sene puan kaybetmesi mucize olacak PSG Brest deplasmanına çıkıyor. 2 maçta 6 puan alan ve hala yeni yıldızlarına kavuşamayan başkent ekibinde Pochettino, Messi’nin bu maçta oynayıp oynamayacağına son antrenman sonrası karar vereceğini söyledi. Son 20 dakika da olsa Messi’yi ilk defa yeni takımında izleyebiliriz. İlk kez kendi sahasında ve seyircisi önünde forma vererek şov yapma düşüncesi ise önümüzdeki hafta da deplasmanda olacakları için pek olası görünmüyor. Büyük ihtimalle Messi’yi ikinci yarıda izleriz. Moral ve motivasyon anlamında çok üst düzeyde olan PSG, işi ilk yarıdan bitirecektir.
 
Leipzig - Stuttgart: Maç Sonucu 1
İddaa programının Bundesliga bülteninde günün öne çıkan maçı Leipzig - Stuttgat mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %37’si karşılaşmada Leipzig’in kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Fatih Demireli’nin Tercihi
Stuttgart sezona müthiş bir Fürth galibiyeti ile başladı, hücumda çok etkili bir oyun ortaya koydular. Kalajdzic gibi güçlü bir santraforu olmamasına rağmen 5 golle buluşması, kanatları iyi kullanması dikkat çekiciydi. Hala birçok eksik var ama bu eksiklik sahaya yansımadı geçtiğimiz hafta. Leipzig ligin ilk haftasında etkisiz olduğu Mainz maçında mağlup oldu. Haklı bir mağlubiyet oldu. Stuttgart daha açık bir oyun sergiliyor, beklentim karşılıklı goller.
 

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Etiketler: iddaa iddia misli misli.com Günün En Çok Oynanan Maçları
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