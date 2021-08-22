Günün En Çok Oynanan Maçları

Fenerbahçe - Antalyaspor : Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Fenerbahçe - Antalyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %71’i karşılaşmada Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Antalyaspor’un zamana ihtiyacı var. Yeni bir yapılanma içine girdiler ve şu anda sezona hazır olduklarını söylemek güç! Fenerbahçe gibi kaliteli ve yetenekli isimleri olan bir takıma karşı Antalyaspor’un kontrollü ve önce gol yememeyi felsefe edinen bir oyun anlayışı sergileyeceğini düşünüyorum. Aynı geçen sezon Galatasaray maçında olduğu gibi. Fenerbahçe’nin kazanmasını ve karşılaşmanın 3.5 gol altı tamamlanmasını bekliyorum.

Southampton – Manchester United: Maç Sonucu 2

İddaa programının Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Southampton – Manchester United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %52’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Everton deplasmanında öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamayan Soton için en önemli kazanç, Blackburn’dan aldıkları golcü Armstrong’un perdeyi açmasıydı. Savunma hattının neredeyse tamamının geçen sezona göre değişmiş olması da bir uyum süreci isteyecek. Man Utd ise ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta Leeds’i tek kelimeyle dağıttı. Başrollerde Fernandes ile Pogba iş birliği muazzamdı. Fernandes hat trick yapmasına rağmen bence futbol resitalini sunan Pogba’ydı. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Bu maçta gol, korner, kart… Her şey olur niteliğinde bir 90 dakika. 3.5 kart üst, 10.5 korner üst ve 2.5 gol üst ideal.

Udinese - Juventus : Maç Sonucu 2

İddaa programının Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Udinese – Juventus mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %66’sı karşılaşmada Juventus’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Udinese, De Paul ve kaleci Musso’nun takımdan ayrılmasıyla önemli bir güç kaybı yaşadı. Sezon içinde istikrarsız sonuçlar almaları benim adıma sürpriz olmayacak. Juventus, yeniden Allegri dönemi ile şaha kalmak istiyor. Son olarak Locatelli transferi ile güçlenen Juventus’un bu sezon en büyük kazancı net olarak Dybala olacak. Oyuncunun hazırlık dönemindeki arzusu görülmeye değerdi. Allegri ile güçlenen Juventus, sezonu uzun süre domine edebilecek bir oyuncu grubuna sahip. Udinese deplasmanında hata yapacaklarını zannetmiyorum.