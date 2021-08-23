Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

West Ham – Leicester City: Maç Sonucu 2.5 Üst

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

West Ham, geriye düşmesine rağmen Newcastle önünde kazanmayı başardı ve hatta 4 gol attı. Geçen seneki formlarını aynen sürdürüyorlar. Leicester ise tek golle Wolves’I geçti ancak oyun olarak özellikle savunmada sıkıntılar çok yaşadı. Wolves neredeyse 60 dakikayı savunmaya ayırmasa ve son yarım saatteki gibi etkili oyununu maçın geneline belli sürelerde yayabilseydi sıkıntı büyürdü Leicester adına. Hücum hattı için Leicester’a söz yok belki ama ilk maçtaki savunma dengesizlikleri, geçen sezonki iyi savunmanın uzağındaydı. Lige tam adapte değiller henüz. Üst banko bir maç düşünüyorum. Heyecanlandıran oran ise ilk yarı 1.5 üst.