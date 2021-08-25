Günün En Çok Oynanan Maçları

25 Ağustos 2021 Çarşamba - 12:06
Shakhtar Donetsk - Monaco: Maç Sonucu 1
İddaa programının Şampiyonlar Ligi
bülteninde günün öne çıkan maçı Shakhtar Donetsk - Monaco mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %26’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tercihi
Geçtiğimiz sezon eski günlerine döneceğinin sinyalini vermesine rağmen Ligue 1 serüvenine oldukça kötü bir başlangıç yapan Monaco henüz galibiyetle tanışmayı başaramadı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde bir tur önce Sparta Prag’ı iki maçta da yenmeyi başardılar ama bu da morallerin yerine gelmesine yardımcı olmadı. Şimdi de Avrupa
Kupalarının en dişli ekiplerinden biri karşısında deplasmana çıkacaklar. İlk maçı kendi sahalarında 1-0 kaybettiklerini düşünürsek işlerinin ne kadar zor olacağını da anlamış oluruz. Bu karşılaşmada da ben ev sahibi galibiyeti bekliyorum. Taraf bahsi yapmayanlar için ise gol aralıkları en risksiz seçenek olacaktır.
Dinamo Zagreb - Sheriff: Maç Sonucu 1
İddaa programının Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Dinamo Zagreb
- Sheriff mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada Dinamo Zagreb’in kazanacağını düşünüyor.
Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi
Moldova’da oynanan turun ilk ayağı, resmen tarihi bir maçtı. Sheriff tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi biletini kapmaya bu kadar yakın. Moldova futbolu adına da büyük önem arz eden bir rövanş bu... Dinamo Zagreb, 3-0’ın rövanşında birçok risk alacaktır. Maçın başından sonuna, komple ofansif bir oyun
bekliyorum. Tabii alınacak riskler, yapılacak hatalar vb. unsurları ele aldığımızda, rövanşta da en mantıklısı gollere yönelmek olacak. Gol barajının aşılmasını bekliyorum.
Brondby - Salzburg: Maç Sonucu 2.5 Üst
İddaa programının Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Brondby - Salzburg mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.
Misli.com Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tercihi
Covid-19 yüzünden kadro kurmakta büyük sıkıntı yaşayan Brondby Avusturya’da maça iyi başlayıp ilk yarıyı 1-0 önde kapatmalarına rağmen ikinci yarıda rakibinin baskılı futbolu ve savunma hataları yapınca mücadeleyi 2-1 kaybedip tur şansını bu rövanş maçına bıraktı. Danimarka
’da taraftarının desteğiyle maça başlayacak olan Brondby artık kaybedecek şansları kalmadığı için maça tempolu bir giriş yapmalarını bekliyorum. Salzburg ise ilk maç istediği skoru alıp bu rövanş mücadelesine çok avantajlı olarak çıkıyorlar. Mutlaka kalesinde baskıyı göreceklerinden dolayı hücuma yönelik bir performans sergileyip skor üretmekten başka bir şansları bulunmuyor. Bu karşılaşmada iki ekip de gruplara kalabilmek için mücadeleye hızlı bir giriş yaparak ilk yarıda 1.5 Gol Üstü barajını aşmalarını bekliyorum.