Günün En Çok Oynanan Maçları

27 Ağustos 2021 Cuma - 12:07
Borussia Dortmund - Hoffenheim: Maç Sonucu 1
İddaa programının Bundesliga bülteninde günün öne çıkan maçı Borussia
Dortmund - Hoffenheim mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %36’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
Misli.com Yorumcusu Fatih Demireli’nin Tercihi
Dortmund sezona fırtına gibi girdikten sonra, önce Bayern'e Süperkupa'da sonra Freiburg'a Bundesliga'da yenildi. Buna rağmen çok köklü değişikliler beklenmiyor Dortmund cephesi için. Hücum bölgesinde Brandt ilk 11 şansı bulabilir. Hoffenheim sezona iyi başladı, kupadaki galibiyetin ardından ligte de iki maçta 4 puan aldı. Kramaric çok formda ve hücum bölgesini tek başına yukarı taşıyor. 3,5 gol üstü'ne aday bir karşılaşma.
Hellas Verona - Inter: Maç Sonucu 2
İddaa programının Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Hellas Verona - Inter mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %54’ü karşılaşmada Inter’in kazanacağını düşünüyor.
Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi
Tamamen mübalağasız söylüyorum... Geçtiğimiz hafta sonunun tüm dünyada performans olarak en iyisi Veronalı Zaccagni’ydi! Mağlubiyete rağmen; “Bir futbolcu, nasıl komple oynayabilir?” temalı bir resital izletti. Di Francesco ilk maçında tempolu atak oyun
unun sinyallerini de vermiş oldu böylece. Inter, Simone Inzaghi ile müthiş başladı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 1 asistle farklı galibiyetin mimarı oldu. Inter kuşkusuz favori
olsa da, hem Di Francesco’nun oyun stili, hem de Verona’nın güçlü rakibini tam 29 senedir yenememesi, ev sahibi ekibi bir nebze ateşleyen ve iştahlandıran faktörlerin başında. Seyir zevki yüksek bir maç izleyebiliriz. Goller ön planda.
İddaa programının Türkiye Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Adana
Demirspor - Konyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %42’si karşılaşmada ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.
Misli.com Yorumcusu Serkan Çalışır’ın Tercihi
Kayserispor deplasmanında başa baş oyun sonrasında sezonun ilk puanını alan Adana Demirspor
’da Samet Aybaba
, Balotelli ve Belhanda’nın performanslarının daha iyi olması gerektiği konusunda görüş belirtti. Bu maçta Rassoul ve Akintola’dan sakatlıkları nedeniyle yoksunlar. Kadroya son olarak Matias Vargas’ı eklediler. Bu maça yetişebilecek mi belli değil. Deplasmandaki Sivas
galibiyetinin ardından evinde Başakşehir
karşısında geriden gelip kazanan Konyaspor’da attıkları gollerin yanı sıra performanslarıyla dikkati çeken Cekici ve Cikalleshi, bu sezon kritik rol oynayacak gibi. Kadrosunun önemli bir kısmını koruyan ve sezon öncesindeki hazırlık maçlarında alınan sonuçların tesadüf olmadığını kanıtlayan Konyaspor’da Anicic’in sakatlığı sürüyor. Konuk ekibin bu deplasmanda en azından bir gol atacağını düşünüyorum.