Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

30 Ağustos 2021 Pazartesi - 12:43
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Meppen – TVS Havelsen: Maç Sonucu 1
İddaa programının Bundesliga 3 bülteninde günün öne çıkan maçı Meppen – TSV Havelsen mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %10’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Hvidovre - Hobro: Maç Sonucu 1
İddaa programının Danimarka 1. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Hvidovre - Hobro mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %25’i karşılaşmada Hvidovre’nin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tercihi
Ligde oynadığı son 2 karşılaşmada üstün futbol sergileyen Hvidovre sahadan galibiyetlerle ayrılıp güzel bir çıkış yakaladı. Takım olarak geçen sene kadrosunda bulunan önemli oyuncularıyla lige giriş yaptılar. Mutlaka bu karşılaşmada taraftar gücünü arkasına alacak olan ev sahibi ekip maça ofansif futbolla başlayıp kazanmak isteyeceklerdir. Hobro ise lige istediği gibi başlayamadı. Özellikle ilk 6 karşılaşmada rakiplerine karşı kazanamayıp daha galibiyetle tanışamadılar. Açıkçası bu karşılaşmada çok formda olan rakibi karşısında işleri hiç de kolay olmayacak. Taraftarının önünde avantajlı olarak sahaya çıkan Hvidovre düşüşte olan rakibine karşı üstün başlayıp mücadeleyi kazanmasını bilecektir.
 
Zaragoza - Cartagena: Maç Sonucu 1
İddaa programının İspanya 2. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Zaragoza - Cartagena mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i karşılaşmada ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi
Sezona formsuz başlayan iki ekibin mücadelesi. İlk 2 haftadan puan çıkaramayan Cartagena, bu süreçte 1 puan alan Zaragoza deplasmanına çıkacak. Zaragoza, 2 haftalık süreçte henüz skor üretemedi. Mücadele eşitlikle sürdüğü takdirde iki ekip de risk almaktan kaçınacaktır. Bu sebepten dolayı ilk devrenin beraberlikle tamamlanma ihtimalini yüksek görüyorum.
 

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