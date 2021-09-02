Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

02 Eylül 2021 Perşembe - 12:49
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Polonya – Arnavutluk: Maç Sonucu 1
İddaa programının Dünya Kupası Avrupa Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı Polonya - Arnavutluk mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %61’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi
Polonya iç sahada Arnavutluk önünde net favori konumunda olsa da Arnavutluk eleme grubunda rakibinin üzerinde yer alıyor. Bu karşılaşmada değerli oranından KG Var iyi fırsat.
 
Çekya – Belarus:  Maç Sonucu 1
İddaa programının Dünya Kupası Avrupa Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı Çekya - Belarus mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %52’si karşılaşmada Çekya’nın kazanacağını düşünüyor.
 
Estonya - Belçika: Maç Sonucu 2.5 Üst
İddaa programının Dünya Kupası Avrupa Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı Estonya - Belçika mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %25’i karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi
Belçika, Dünya Kupası yolunda grupta sadece Çekya ile berabere kaldı. EURO 2020'de ise sadece şampiyon İtalya'ya mağlup oldu. Estonya'dan çok üstün bir takım olduklarını anlatmaya gerek yok. Konuk ekip, Çekya maçı öncesinde takılmaz. İlk yarıdan rakibine en az iki gol atarlar.
 
 

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