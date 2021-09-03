Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

03 Eylül 2021 Cuma - 12:21
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Norveç U21 – Avusturya U21: Maç Sonucu 2.5 Üst
İddaa programının U21 Avrupa Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı Norveç U21 – Avusturya U21 mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %57’si karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi
2023'te yapılacak olan U21 Avrupa Şampiyonası için grup eleme maçları oynanıyor, A Grubu'ndayız. Grup liderleri direkt olarak turnuvaya gidecek, 9 grup ikincisinin en iyisi de play-off işine girmeden vize alacak... Avusturya gruba 2-0'lık Estonya galibiyetiyle başlamıştı, gollerden birini de Barcelona'ya transfer olan Yusuf Demir atmıştı. Yusuf artık A takımda, gözler o maçın diğer golünü atan Romano Schmid üzerinde olacak... Norveç'in geçtiğimiz yıllardan kalma sonuçları iç açıcı değil. Son 7 maçta yenebildikleri ya da puan alabildikleri takımlar hep daha alt kademeden, bu maçta da tek avantajları iç saha olacaktır diye düşünüyorum... "Karşılıklı gol" ideal duruyor.
 
Letonya U21 – Polonya U21:  Maç Sonucu 2
İddaa programının U21 Avrupa Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı Letonya U21 – Polonya U21 mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %55’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi
Kompakt bir orta saha bloğu olan Polonya’nın, geçen yılki elemelerde Kasım ayında oynanan karşılaşmada Letonya karşısında oyunu domine ederek 3-1’lik skorla kazanmıştı. Ayrıca Letonya’nın 10 maçta da galibiyet alamadığını da eklemek lazım. Wells ve Bocs dışındaki tüm isimler domestik ligden. Geçen yılki kadrodan Grinbergs ve Regza gibi iki önemli skor ayakları da kadroda yok! Polonya’dan sorunsuz bir galibiyet bekliyorum.
 
Girona – Sporting Gijon: Maç Sonucu 1
İddaa programının İspanya 2. Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Girona – Sporting Gijon mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %19’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi
Sezona iyi bir başlangıç yapan Gijon, 3 haftalık süreci 7 puan alarak yenilgisiz atlattı. Girona da bu süreci dengeli bir şekilde geçerek 4 puan topladı. Mücadelenin dengeli bir şekilde geçmesini bekliyorum. İki ekip de mümkün olan en az riski alarak mücadeleyi sürdürmek isteyecektir. Düşük skorlu bir karşılaşma bekliyorum. Tercihim 2.5 gol altı seçeneği.
 

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