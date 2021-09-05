Günün En Çok Oynanan Maçları

Belçika - Çekya: Maç Sonucu 1

İddaa programının Dünya Kupası Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı Belçika - Çekya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %39’u karşılaşmayı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tercihi

İddaa programının Dünya Kupası Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı İsviçre - İtalya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

İspanya - Gürcistan: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Dünya Kupası Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı İspanya - Gürcistan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %17’si karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

İspanya elemelere iyi başlayamadı. Yunanistan ile berabere kaldılar. 4 maçta 2 kez kazandılar. Son maçta İsveç deplasmanında 2-1 kaybettiler. Kadro kalitesi her zamanki gibi çok iyi ama Moreno-Morata-Fernan Torres üçlüsü verim konusunda zayıf. Deplasmanda ilk maçta Gürcistan'ı 2-1 yenmişlerdi. Şimdi gene göllü maçta kazanmak zorundalar.