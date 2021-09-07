Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

07 Eylül 2021 Salı - 12:56
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Hollanda – Türkiye Maç Sonucu 1
 
İddaa programı Dünya Kupası Elemeleri bülteninde günün en çok oynanan maçı Hollanda – Türkiye karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %25’i ev sahibi ekibe oynuyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi
 
İlk karşılaşmayı 4-2 kazanmıştık. Letonya ve Karadağ önünde basit puan kayıpları yaşayan A Milliler, Cebelitarık engelini ikinci yarıda bulduğu gollerle geçti. Hollanda ise Karadağ karşısında Depay liderliğinde farklı kazandı. Ay yıldızlılarda cezasını tamamlayan Burak Yılmaz dönüyor. Amsterdam’da gollü bir 90 dakika bekliyorum. Fileler en az 3 kez havalanır.
 
Azerbaycan – Portekiz 2.5 Gol Üstü
 
İddaa programında günün öne çıkan maçlarından Azerbaycan – Portekiz karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %15’i gollü bir mücadele bekliyor.
 
Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi
 
Portekiz, A Grubu'nda liderlik hesapları yapıyor. İrlanda Cumhuriyeti karşısında kazansalar da Cristiano Ronaldo'yu cezası nedeniyle kaybettiler. Azerbaycan grubun zayıf halkası. Fizik güçle bir yere varılmadığını gösteriyorlar. İki takım arasında oynanan son 5 maçı Portekiz gol yemeden kazandı. Benzer bir senaryo bekliyorum. Liderlik yolunda hata yapmak istemeyen Portekiz galip gelir.
 
Fransa – Finlandiya Maç Sonucu 1
 
Günün en çok ilgi çeken maçlarından Fransa – Finlandiya karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %24’ü maçın favorisi olan ev sahibi ekipten yana tercihte bulunuyor.
 
Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi
 
İki maçtır ciddi organizasyon sorunu yaşayan Fransa, gruptaki 3. puan kaybını da yaşadı. Bosna ve Ukrayna maçlarında geriye düşen taraf olmalarına karşın oyuna ortak olduktan sonra maçı koparacak hamleyi yapamadılar. Finlandiya’nın hücum bölgesindeki sorunlarından önceki yorumlarımda da söz etmiştim. Fransa kazanırsa, bunu gol yemeden başarmaları da kuvvetle muhtemel görünüyor. Bu sebeple, ‘MS 1 ve 4.5 alt’ ikilisi ön planda.

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