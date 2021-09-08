Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

08 Eylül 2021 Çarşamba - 13:29
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Belarus - Belçika: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Dünya Kupası Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı Belarus - Belçika mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Beyaz Rusya, Belçika'ya rakip olabileek düzeyde değil. Geçtiğimiz Mart ayındaki maç 8-0 Belçika'nın üstünlüğüyle sona ermişti. Estonya ve Çekya maçlarında hata yapmayan Belçika, yine takılmaz. Etkili silahlarıyla kazanır. En az 3 gol bekliyorum.

İzlanda - Almanya:  Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Dünya Kupası Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı İzlanda - Almanya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %19’u karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tercihi

İzlanda istikrarsız bir takıma dönüştü ama hala tehlikeliler. Savunma anlamında eskisi kadar dirençli değiller ama hücumda hala iyi işler yapabiliyorlar. Almanya'nın ofansif oyununa eşlik edip gol de bulabilirler. Almanya favori olsa da İzlanda'dan gol beklediğim için karşılıklı gol VAR seçimini öneriyorum.

İtalya – Litvanya: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Dünya Kupası Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı İtalya - Litvanya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

İtalya, İsviçre beraberliği ile milli takımlar bazında Breziya’nın 35 maçlık yenilmezlik rekorunu 36 maça çıkararak bu rekorun yeni sahibi oldu. Litvanya, grubun en zayıf halkası. Grupta oynadıkları 4 maçta sadece 1 gol bulabildiler. İtalya gibi güçlü bir savunma takımı karşısında skor bulmaları oldukça zor. İtalya, İsviçre ve Bulgaristan maçlarındaki puan kayıpları sonrası Litvanya karşısında skora dönük oyunda daha çok agresif olacaktır. Farklı İtalya galibiyeti beklemek mümkün.

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Etiketler: iddia
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