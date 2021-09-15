Günün En Çok Oynanan Maçları

Beşiktaş - Dortmund: Maç Sonucu 2

İddaa programının Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Beşiktaş Borussia Dortmund mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmada Borussia Dortmund’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Temsilcimiz Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi endeksli bir kadro kurarken, önemli yıldızları da takıma kazandırdı. Cumartesi akşamı Yeni Malatya karşısında maçı erkenden koparıp Alman rakibini beklemeye geçen Siyah Beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde geçen sezonki göze hoş gelen baskılı ve yüksek tempolu futbol anlayışını sürdürüyor. Leverkusen ’i 4-3 mağlup eden rakibimiz Dortmund, inanılmaz bir tempoda oynuyor. Sergen Hoca’nın da en dikkat çektiği konuların başında olan koşu mesafeleri, bu maç özelinde çok kritik bir öneme sahip. Zira Alman ekibi, Terzic’den beri maç başına koşu mesafelerinde 110 kilometrenin altına düşmedi. Haliyle, bizimkilerin olumlu bir skor alması için de, gol ya da gollerden daha fazlasına ihtiyaç duyacağımız kesin. Geçmişte de olduğu gibi tribün avantajı en önemli kozumuz. Kontratak futbolunu üst düzey oynayan Dortmund’un, filelerimizi havalandırma ihtimali son derece güçlü olsa da, sezona ciddi bir savunma kriziyle de başladıklarından, bu defolarını değerlendirebiliriz. Vodafone Park’ta, gollü bir 90 dakika bekliyorum.

Club Brugge – Paris Saint Germain: Maç Sonucu 2

İddaa programının Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Club Brugge – Paris Saint Germain mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Parayla saadet olmayacağının tecrübesini her sene yaşayan PSG, artık son büyük hamleyi de yaptı, Messi’yi kadrolarına dahil etti. Bu sezon da olmazsa artık PSG’nin sahipleri yeni sezonda ne düşünürler bilemiyorum. Brugge 7 maçı geride bıraktığı Belçika’da lider ancak sadece 4 maç kazanabildi. Maç için çok yoruma gerek olduğunu düşünmüyorum. Öneri seçeneklerim PSG her iki yarıyı da kazanır, ilk yarı 1.5 üst.

Manchester City – Leipzig: Maç Sonucu 1

İddaa programının Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Manchester City - Leipzig mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %37’si karşılaşmayı Manchester City’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tercihi