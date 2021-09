Günün En Çok Oynanan Maçları

Antalyaspor - Beşiktaş: Maç Sonucu 2



İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Antalyaspor - Beşiktaş mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %54’ü karşılaşmada Beşiktaş’ın kazanacağını düşünüyor.



Misli.com Yorumcusu Serkan Çalışır’ın Tercihi



Gaziantep FK deplasmanında kaybeden Antalyaspor, sergilediği oyun itibariyle kesinlikle puanı hak eden bir görüntü içerisindeydi. Dortmund karşısında iyi mücadele eden Beşiktaş, ilk yarıda bir dönem konsantrasyon kaybı yaşadı ve o dönemde çok tehlikeyle karşı karşıya kaldı. İkinci yarıdaki mücadeleyi genele yayabilmiş olsalardı, puan almaları içten bile değildi. Vida’nın oynaması beklenmezken N’Koudou & Teixeira ikilisinin durumları belli değil. Rıdvan’ın ilk on bire dönmesi beklenirken Necip veya Salih’ten en az birinin kota nedeniyle ilk on birde olması yüksek ihtimal. Gollü bir maç olmasını bekliyorum.



Inter - Bologna: Maç Sonucu 1



İddaa programının Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Inter - Bologna mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %37’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.



Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi



İnter, devler liginde Real Madrid karşısında iyi oyuna rağmen sonuca gidemedi. Takımın bu seviyede daha çok tecrübe edinmesi gerekiyor. Bologna, ligin diri ekiplerinden biri. Özellikle rakibe göre oyun tercihi önemli. İnter, etkin ofansif oyun tercihi ile rakibini de ateşleyecektir. Gollü bir mücadele bekliyorum. Tavsiyem 2,5 gol üstü bahsi olacak.



Manchester City – Southampton: Maç Sonucu 1



İddaa programının Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Manchester City - Leipzig mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %21’i karşılaşmayı Manchester City’nin kazanacağını düşünüyor.



Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi



Hafta içinde Etihad’da gol ziyafeti vardı. Leipzig’i 6 golle yenen Man City, ligde de yoluna Leicester galibiyetiyle devam etti. İlk haftaki Tottenham kazasının ardından galibiyet serisi sürüyor. Soton da fena başlamadı aslında sezona. Man Utd önündeki beraberlikte oyun da gayet iyiydi. Ancak beraberlikleri henüz galibiyete çeviremedi. Ligde galibiyeti olmayan 5 takımdan biri. Etihad’da City çok ağır basıyor. Yalnız hafta içinin en enteresan diyalogu, taraftarını tribüne çağıran Pep Guardiola’ya taraftar gruplarının neredeyse sen işini odaklan, biz geliriz minvalinde ilginç tepkisiydi. Gollü maç izleriz. Man City her iki yarıyı da kazanır, ilk yarı 1.5 üst, ilk yarı 4.5 üst korner diğer alternatifler arasında. Skor tahminim 4-1…