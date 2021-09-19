Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

19 Eylül 2021 Pazar - 12:40
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Başakşehir - Fenerbahçe: Maç Sonucu 2
İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %49’u karşılaşmada Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi
Fenerbahçe, Frankfurt dönüşünde lige çok formsuz bir giriş yapan Başakşehir’e konuk olacak. Ev sahibi ekip mutlak puan parolasıyla maça çıkacaktır. Zor maçta 2.5 olan barem aşılır.
 
Galatasaray – Alanyaspor:  Maç Sonucu 1
İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Galatasaray - Alanyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %52’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Galatasaray özellikle Lazio karşısında ortaya koyduğu futbolla takdir topladı. Pandemi sonrasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında ilk kez kendi stadında taraftarı ile buluşan Galatasaray bu maçta da tribün desteğini arkasına alacak.   Cicaldau, Berkan ve Morutan başarılı bir performans ortaya koyuyorlar.   Bu karşılaşmada cezası devam eden Marcao ile birlikte halen sakatlıkları süren Boey ile Arda Turan da forma giyemeyecek.   Alanyaspor, Bülent Korkmaz yönetiminde ilk maçını Giresunspor’a karşı kazanmış olsa da oyunun son bölümlerinde rakibine çok fazla pozisyon verdi.   Kasımpaşa ve ardından Trabzonspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Galatasaray’ın galibiyete uyanacağını, Alanyaspor karşısında 3 puanı alacağını düşünüyorum.  
 
PSG - Lyon: Maç Sonucu 1
İddaa programının Ligue 1 bülteninde günün öne çıkan maçı PSG - Lyon mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %36’sı karşılaşmayı PSG’nin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tercihi
PSG, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile 1-1 berabere kalarak herkesi şaşırttı. Messi, Mbappe ve Neymar 3'lüsünün ilk kez bir arada oynadığı o maçı galip tamamlayamadılar. Sakatlanan Mbappe'nin bu maçta oynaması beklenmiyor. Son maçlarda sürpriz golcü olarak sahneye çıkan Ander Herrera, Manchester City'de İlkay Gündoğan'ın geçen sezon yaptığı gibi ceza sahası çevresine daha sık giriyor. Gollerinin devamı gelebilir. Messi ile Neymar için Lyon ile karşılaşıyor olmak ekstra motivasyon kaynağı olacaktır. Güçlü bir rakibe karşı iyi bir performans sergileyebilirler ama Lyon da 3-1'lik Strasbourg maçındaki hücum performansıyla öne çıktı. Ancak savunmada bence yetersizler. PSG'ye karşı da işleri zor olacak. 2.5 üstü bir sonuç bekliyorum.
 

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Etiketler: iddia iddaa Günün En Çok Oynanan Maçları misli misli.com
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