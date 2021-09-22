Günün En Çok Oynanan Maçları

Lyon - Troyes: Maç Sonucu 1

İddaa programının Ligue 1 bülteninde günün öne çıkan maçı Lyon - Troyes mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %10’u karşılaşmada Lyon’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tercihi

Günün taraf anlamında banko maçlarından biri. Hafta sonu PSG karşısında gerçekten çok başarılı bir maç çıkaran ama son saniye golüyle sahadan mağlup ayrılan Lyon, kendi sahasında ligin vasat ekiplerinden Troyes karşısında maçın mutlak favorisi. Ev sahibi galibiyetinin oranı düşük bu nedenle alternatiflere yönelmek mantıklı olabilir. Bu maçta Lyon 2 ya da 3 gollü bir galibiyet almaya yakın.

Kayserispor - Galatasaray: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Kayseri spor - Galatasaray mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %43’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Galatasaray son yıllarda Kayseri deplasmanlarından hep galibiyet ile döndü. Sarı kırmızılılar Cicaldau, Berkan, Halil gibi as futbolcularından yoksun bir kadro ile Kayseri’ye gitti. Fatih Terim ’in bu maçta önemli değişikliklere imza atıp rotasyona gideceğini biliyoruz. Forvette Mohammed, kanatlarda Feghouli ile Emre Kılınç, stoperde Alparslan ve orta sahada yeni transfer Assunçao görev alacak. Kayserispor ’da Hikmet Karaman yönetiminde iyi işlere imza attı. Ancak ligde 3 haftadır galibiyet alamayan Galatasaray’ın bu karşılaşmadan zor da olsa 3 puan ile ayrılacağını düşünüyorum

Metz - PSG : Maç Sonucu 2

İddaa programının Ligue 1 bülteninde günün öne çıkan maçı Metz - PSG mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si karşılaşmayı PSG’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tercihi