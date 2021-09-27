Günün En Çok Oynanan Maçları

Trabzonspor - Alanyaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Trabzon spor - Alanyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Ligimizin iki moralli ve formda ekibi bu maçta kozlarını paylaşacak. Bakasetas eski takımına karşı forma giyecek. Açıkçası taraf bahsi açısından zorlu bir karşılaşma. Karşılıklı goller isabetli bir tercih olacaktır.

Kasımpaşa - Konyaspor: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Kasımpaşa Konyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %18’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Kasımpaşa, sakatlıklar dolayısıyla son dönemde sıkıntılı gözüküyor. Kadro olarak derin bir yapıya sahip olmadıkları için Konya karşısında işleri kolay olmayacaktır. İlhan Palut’un ekibi Trabzon karşısında 1 puan almayı başardı. Konya kaybetmez.

Denizlispor - Samsunspor: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Türkiye 1. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Denizlispor - Samsunspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi