Günün En Çok Oynanan Maçları

Ajax – Beşiktaş Maç Sonucu 1

İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Ajax – Beşiktaş karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %14’ü ev sahibinin galibiyetini kuponlarına ekliyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Ajax son dönemde Avrupa ’nın en dikkat çekici sonuçlarını alan takımlarından biri konumunda. Beşiktaş’ın çok eksiği var. Bu maçta temsilcimizin işi zor gözüküyor. Bu karşılaşmanın gollü geçmesini bekliyorum. 2.5 üst mantıklı.

B. Dortmund – Sporting Lizbon Ev Sahibi Kaybetmez

Şampiyonlar Ligi’nde günün en çok oynanan maçlarından Dortmund – Sporting Lizbon karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %25’i Almanların mücadeleyi kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Sporting Lizbon, Amorim yönetiminde bu sezona iyi başlangıç yapamadı. Oyun sistemlerinin oturduğunu söylemek güç. Borussia Dortmund’un taraftarı önünde zorlanmadan galibiyete uzanmasını bekliyorum.

Paris Saint Germain – Manchester City 2.5 Gol Üstü

Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından Paris Saint Germain – Manchester City mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %16’sı gollü bir maç beklentisinde.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

PSG bu sezon çok iddialı bir takım kurdu ve ligde yoluna kayıpsız devam ediyor. İlk Şampiyonlar Ligi haftasında Club Brugge karşısında kötü gözüktüler. Manchester City’nin oyunu takdir edilesi. Yine de taraf bahsi riskli, KG Var ideal.